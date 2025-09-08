Ανώτατο Δικαστήριο Ισραήλ: Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι στερεί τροφή από Παλαιστίνιους κρατούμενους

Ο Khalid Ahmad κρατά μια αφίσα του 17χρονου γιου του, Waleed, ο οποίος πέθανε σε ισραηλινή φυλακή, στην οποία αναγράφεται στα αραβικά: «Ο ήρωας κρατούμενος Μάρτυρας, έλεος και αιωνιότητα για τους δίκαιους Μάρτυρες μας», στην πόλη Silwad της Δυτικής Όχθης, βορειοανατολικά της Ραμάλα, 26 Μαρτίου 2025.

Σε μια εξαιρετικά σπάνια κίνηση, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ αποφάνθηκε την Κυριακή ότι η ισραηλινή κυβέρνηση έχει στερήσει από τους Παλαιστίνιους κρατούμενους φαγητό και διέταξε τις Αρχές να αυξήσουν την ποσότητα και να βελτιώσουν την ποιότητα των τροφίμων που τους σερβίρονται.

Αν και είναι καθήκον του Ανώτατου Δικαστηρίου να συμβουλεύει την κυβέρνηση σχετικά με τη νομιμότητα των πολιτικών της, η ισραηλινή Δικαιοσύνη σπάνια έχει αμφισβητήσει τις ενέργειές της στον 23μηνο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, που στοίχισε τη ζωή σε 1.200 άτομα, κυρίως αμάχους, το Ισραήλ έχει σε μεγάλο βαθμό απορρίψει την αυξανόμενη διεθνή κριτική για τη συμπεριφορά του, υποστηρίζοντας ότι έκανε ό,τι ήταν απαραίτητο για να νικήσει τη Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός έχει συλλάβει μεγάλο αριθμό Παλαιστινίων στη Γάζα και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη με την υποψία ότι έχουν δεσμούς με μαχητικές οργανώσεις. Χιλιάδες έχουν αφεθεί ελεύθεροι μετά από μήνες κράτησης σε στρατόπεδα και φυλακές, χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Οι κρατούμενοι έχουν περιγράψει τις σκληρές συνθήκες διαβίωσης τους, όπως τον υπερπληθυσμό, την έλλειψη τροφίμων, την ανεπαρκή ιατρική περίθαλψη και τις επιδημίες ψώρας.

Ως ανώτατο όργανο λογοδοσίας του Ισραήλ, το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει καταγγελίες από άτομα και οργανώσεις κατά των ενεργειών της ισραηλινής κυβέρνησης, όπως η πρακτική της να περιορίζει την παροχή τροφίμων και ιατρικών προμηθειών στη Γάζα ή, στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που δύο ισραηλινές οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα περιέγραψαν στην καταγγελία τους ως «συστημική πολιτική» των Αρχών ασφαλείας να στερούν από τους Παλαιστίνιους κρατούμενους τροφή.

Το τριμελές δικαστικό σώμα αποφάνθηκε ομόφωνα ότι η ισραηλινή κυβέρνηση είχε νομική υποχρέωση να παρέχει στους Παλαιστίνιους κρατούμενους τρία γεύματα την ημέρα για να εξασφαλίσει «ένα βασικό επίπεδο διαβίωσης» και διέταξε τις Αρχές να εκπληρώσουν αυτή την υποχρέωση.

Σε μια απροσδόκητη απόφαση με ψήφους 2-1, το δικαστήριο δέχτηκε επίσης την αίτηση που υποβλήθηκε πέρυσι από την Ένωση για τα Πολιτικά Δικαιώματα στο Ισραήλ (ACRI) και την ισραηλινή οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Gisha, συμφωνώντας με τους ισχυρισμούς τους ότι ο σκόπιμος περιορισμός της τροφής των κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές έχει προκαλέσει υποσιτισμό και πείνα στους Παλαιστινίους κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Δεν μιλάμε για μια άνετη διαβίωση ή πολυτέλεια, αλλά για τις βασικές συνθήκες επιβίωσης που απαιτεί ο νόμος», ανέφερε η απόφαση. «Ας μην μοιραζόμαστε τις μεθόδους των χειρότερων εχθρών μας».

Τουλάχιστον 61 νεκροί Παλαιστίνιοι υπό ισραηλινή κράτηση

Οι παλαιστινιακές Αρχές έχουν καταγράψει τον θάνατο τουλάχιστον 61 Παλαιστινίων που βρίσκονταν υπό ισραηλινή κράτηση από την έναρξη του πολέμου. Τον Μάρτιο, ένας 17χρονος Παλαιστίνιος που βρισκόταν σε ισραηλινή φυλακή πέθανε από αυτό που οι γιατροί χαρακτήρισαν «πιθανή πείνα».

Ο ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ, ο οποίος εποπτεύει το σωφρονιστικό σύστημα, καυχήθηκε πέρυσι ότι υποβάθμισε τις συνθήκες κράτησης των κρατουμένων ασφαλείας στο ελάχιστο που απαιτείται από τον ισραηλινό νόμο.

Διαβάστε επίσης