Γάζα: Μια ακόμη πολυώροφη πολυκατοικία στο στόχαστρο των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο για τουλάχιστον 56 νεκρούς χθες Σάββατο σε βομβαρδισμούς ή από πυρά του ισραηλινού στρατού

Γάζα: Μια ακόμη πολυώροφη πολυκατοικία στο στόχαστρο των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων

Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι που εγκαταλείπουν τη βόρεια Γάζα μεταφέρουν τα υπάρχοντά τους κατά μήκος του παράκτιου δρόμου προς τη νότια Γάζα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025.

AP
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν χθες Σάββατο πολυώροφη πολυκατοικία στην πόλη της Γάζας, τη δεύτερη σε ισάριθμες ημέρες, ενώ διέταξαν τους κατοίκους της να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς νότο, ενόψει ευρείας χερσαίας επιχείρησης που προκαλεί ολοένα πιο έντονη ανησυχία για τον άμαχο πληθυσμό.

Σχεδόν δυο χρόνια από το ξέσπασμα αυτού του πολέμου, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, ο στρατός του Ισραήλ εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιχειρήσεις του στην μεγαλύτερη πόλη του θυλάκου.

Τονίζοντας πως ελέγχει το 40% της πόλης, στο βόρειο τμήμα της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής υπό πολιορκία, λέει πως θα την καταλάβει για να «νικήσει» τη Χαμάς και να απελευθερώσει τους ομήρους που είχαν απαχθεί όταν έκαναν την έφοδο οι μαχητές της Χαμάς, πριν από 702 ημέρες.

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο για τουλάχιστον 56 νεκρούς χθες Σάββατο σε βομβαρδισμούς ή από πυρά του ισραηλινού στρατού, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων στη συνοικία του σεΐχη Ραντουάν, στην πόλη της Γάζας, και άλλων 19 κοντά σε κέντρο διανομής βοήθειας στον βορρά. Ερωτηθείς σχετικά από το AFP, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως δεν είναι σε θέση να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές για την ώρα.

Με ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός κάλεσε χθες το πρωί τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να απομακρυνθούν εσπευσμένα, «χωρίς καθυστέρηση», προς την «ανθρωπιστική ζώνη» αλ Μαουάσι, στο νότιο τμήμα του θυλάκου, να «ενωθούν με χιλιάδες ανθρώπους που έχουν πάει ήδη εκεί».

«Σώστε τους στρατιώτες μας»

Παράλληλα, ισραηλινά αεροσκάφη έκαναν ρίψεις φυλλαδίων σε δυτικές συνοικίες της πόλης της Γάζας, διατάσσοντας τους κατοίκους να φύγουν και αναγγέλλοντας βομβαρδισμό ακινήτου.

Κατόπιν, ισοπεδώθηκε πολυώροφη πολυκατοικία, την επομένη της κατεδάφισης παρόμοιου κτιρίου.

Προχθές Παρασκευή διεμήνυσε πως θα βάλει στο στόχαστρο «τρομοκρατικές υποδομές» στην πόλη, ιδίως πολυκατοικίες. Κατηγόρησε τη Χαμάς – που έκανε λόγο για «ξεδιάντροπα ψέματα» – πως χρησιμοποιεί πολυκατοικίες.

«Να πάμε πού;» διερωτήθηκε ο Ναφίζ, 44 χρονών, που ζει μαζί με την οικογένειά του σε σκηνή στη συνοικία Ρίμαλ της πόλης της Γάζας. «Θα περιμένουμε, κι όταν δούμε να πλησιάζουν ισραηλινά άρματα μάχης, θα φύγουμε».

Ο Ιμπραήμ αλ Τζούμλα, 39 χρονών, που εξήγησε πως έφυγε μαζί με την οικογένειά του από τη συνοικία όπου διέμενε προς άλλη, εξαιτίας των βομβαρδισμών, είπε επίσης πως δεν ξέρει πού να πάει, ή πώς. «Είμαστε με τα πόδια. Ακόμα κι αποφασίζαμε να φύγουμε, δεν έχουμε χρήματα».

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σχεδόν όλος ο πληθυσμός των δύο εκατομμυρίων και πλέον Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας έχει αναγκαστεί να εγκαταλείψει το σπίτι του τουλάχιστον μια φορά εξαιτίας του πολέμου.

Ο διεθνής οργανισμός, που υπολογίζει πως ο πληθυσμός της πόλης της Γάζας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο ανθρώπους, προειδοποιεί εναντίον «καταστροφής». Η Διεθνής Αμνηστία κάνει λόγο για «αμετάκλητες» συνέπειες για τους πολίτες.

Στο Ισραήλ, οικογένειες ομήρων εκφράζουν τον φόβο πως η επιχείρηση θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των δικών τους.

Όπως σχεδόν όλα τα Σάββατα, χθες βράδυ χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν, κρατώντας φωτογραφίες ομήρων, στο Τελ Αβίβ και στην Ιερουσαλήμ. «Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει για να απελευθερωθούν οι όμηροι και να σωθούν οι στρατιώτες μας», διάβαζε κανείς σε ένα από τα πλακάτ.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, απομένουν 47 όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίος θεωρεί πως είναι νεκροί 27, από το σύνολο των 251.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφοσιωμένος σύμμαχος του Ισραήλ, έκανε λόγο προχθές για «διαπραγμάτευση σε βάθος» με τη Χαμάς για τους ομήρους. Ο νέος αρχηγός του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), ο Μπραντ Κούπερ, έκανε χθες επίσκεψη στο Ισραήλ.

«Ούτε χώρος, ούτε νερό»

Στην προτροπή του στους κατοίκους της πόλης της Γάζας να φύγουν, ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε πως η «ανθρωπιστική ζώνη» αλ Μαουάσι διαθέτει τις «απαραίτητες ανθρωπιστικές υποδομές» και ανεφοδιάζεται με τρόφιμα και φάρμακα.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, όπου πλέον εκτυλίσσεται λιμός σε τουλάχιστον το 20% του εδάφους του σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο στρατός του Ισραήλ έχει βομβαρδίσει επανειλημμένα ζώνες που κατά τον ίδιο είναι «ανθρωπιστικές», τονίζοντας πως έβαλε στο στόχαστρο μέλη της Χαμάς.

Εκτοπισμένος στην περιοχή αλ Μαουάσι μαζί με την οικογένειά του, ο Μπασάμ αλ Αστάλ, 52 χρονών, τόνισε πως «δεν υπάρχουν ούτε χώρος για σκηνές, ούτε ανθρωπιστικές υπηρεσίες, ούτε νερό, ούτε επισιτιστική βοήθεια, ούτε αποχετευτικό σύστημα».

Η έφοδος της 7ης Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 64.368 άνθρωποι στον παλαιστινιακό θύλακο, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Γάζα: Μια ακόμη πολυώροφη πολυκατοικία στο στόχαστρο των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων

