Κοριτσάκι δύο ετών από τη Γάζα αναρρώνει από υποσιτισμό σε νοσοκομείο στην Ιταλία

Σχεδόν 12.000 παιδιά κάτω των 5 ετών διαγνώστηκαν με οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο στη Γάζα — συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 2.500 με σοβαρό υποσιτισμό

Κοριτσάκι δύο ετών από τη Γάζα αναρρώνει από υποσιτισμό σε νοσοκομείο στην Ιταλία

Η Shamm Qudeih, 2 ετών, κάθεται στο κρεβάτι της στο Παιδικό Νοσοκομείο Santobono Pausilipon στη Νάπολη, νότια Ιταλία, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, όπου νοσηλεύεται μετά την εκκένωσή της από τη Γάζα.

Ένα 2χρονο κοριτσάκι που απομακρύνθηκε από την Γάζα με σπάνια ασθένεια και αναρρώνει από υποσιτισμό σε νοσοκομείο της Ιταλίας, χαμογελάει και πάλι μετά από περισσότερο από έναν μήνα που έχει φύγει από το σπίτι του.

Από τότε που έφτασε εξαντλημένη στην Ιταλία, η μικρή Shamm Qudeih γιόρτασε τα δεύτερα γενέθλιά της και φαίνεται να έχει πάρει βάρος χάρη σε μια νέα διατροφή που περιλαμβάνει ένα ειδικό χυλό — μια καινοτομία που χαιρέτισαν οι γιατροί που την περιθάλπουν για σοβαρό υποσιτισμό που επιδεινώθηκε λόγω μιας γενετικής μεταβολικής ασθένειας, όπως αναφέρει το Associated Press.

Γάζα - Υποσιτισμένο παιδί - Ιταλία

Η Shamm Qudeih, 2 ετών, λαμβάνει ιατρική περίθαλψη από τη Dr. Margherita Rosa την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025, στο Παιδικό Νοσοκομείο Santobono Pausilipon στη Νάπολη, νότια Ιταλία, όπου νοσηλεύεται μετά την εκκένωσή της από τη Γάζα.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, η μικρή Shamm ήταν σοβαρά υποσιτισμένη και βρισκόταν στην αγκαλιά της μητέρας της σε ένα νοσοκομείο στη νότια Γάζα, έπειτα από μήνες κατά τους οποίους δεν μπορούσε να λάβει την απαραίτητη τροφή και θεραπεία που χρειαζόταν λόγω του αποκλεισμού του Ισραήλ που είχε ως στόχο να πιέσει τη Χαμάς να απελευθερώσει ομήρους. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στην Ιταλία για ιατρική περίθαλψη, μαζί με έξι άλλα παιδιά.

Μια συγκλονιστική φωτογραφία της Shamm να κλαίει στην αγκαλιά της μητέρας της, με τα μαλλιά της μπερδεμένα και τα πλευρά της να προεξέχουν από το στήθος της, τραβήχτηκε από την ανεξάρτητη δημοσιογράφο του Associated Press, Mariam Dagga, λίγες μέρες πριν η μικρή φύγει από τη Γάζα στις 13 Αυγούστου. Ήταν μια από τις τελευταίες φωτογραφίες της Dagga. Ήταν μεταξύ των 22 ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση στις 25 Αυγούστου στο ίδιο νοσοκομείο στη νότια Γάζα.

Γάζα - Υποσιτισμένο παιδί

Η Islam Qudeih δείχνει την σοβαρά υποσιτισμένη κόρη της, Shamm, η οποία σε τρεις εβδομάδες θα γιορτάσει τα δεύτερα γενέθλιά της, στους δημοσιογράφους στο νοσοκομείο Nasser στο Khan Younis, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, στις 9 Αυγούστου 2025.

Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι στη Γάζα, το ένα τέταρτο του πληθυσμού, βιώνουν καταστροφικά επίπεδα πείνας λόγω του αποκλεισμού και των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ, ανέφερε τον περασμένο μήνα η κορυφαία παγκόσμια Αρχή για τις κρίσεις πείνας. Η πόλη της Γάζας βιώνει λιμό, ανέφερε.

Χαμογέλασε και πάλι, έναν μήνα μετά την εκκένωσή της

Αυτή την εβδομάδα, η Shamm μπορούσε να στέκεται μόνη της όρθια και έτρεχε πάνω κάτω στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται στη Νάπολη. Τα μεγάλα μάτια της έλαμψαν όταν η μεγαλύτερη αδελφή της και η μητέρα της την φώναξαν από την άλλη άκρη του δωματίου, και χαμογέλασε.

Ζυγίζοντας περίπου 4 κιλά όταν έφτασε στην Ιταλία, η Shamm βρισκόταν «σε σοβαρή και δύσκολη κλινική κατάσταση», δήλωσε ο Dr. Daniele de Brasi, ειδικός παιδιατρικών γενετικών ασθενειών, που την περιθάλπει στο Παιδικό Νοσοκομείο Santobono Pausilipon στη Νάπολη.

Τώρα ζυγίζει 5,5 κιλά, που εξακολουθεί να είναι λιγότερο από το μισό του μέσου βάρους για ένα παιδί της ηλικίας της, είπε ο de Brasi.

Γάζα - Υποσιτισμένο παιδί - Ιταλία

Η Islam Qudeih κρατά την κόρη της, Shamm Qudeih, 2 ετών, κατά τη διάρκεια συνέντευξης με το Associated Press στο Παιδικό Νοσοκομείο Santobono Pausilipon στη Νάπολη, νότια Ιταλία, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, όπου η Shamm νοσηλεύεται μετά την εκκένωσή της από τη Γάζα.

Γάζα - Υποσιτισμένο Παιδί - Ιταλία

Η Shamm Qudeih, 2 ετών, κάθεται στο κρεβάτι της στο Παιδικό Νοσοκομείο Santobono Pausilipon στη Νάπολη, νότια Ιταλία, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, όπου νοσηλεύεται μετά την εκκένωσή της από τη Γάζα.

Ο γιατρός είπε ότι «ένα μεγάλο μέρος» του υποσιτισμού της οφειλόταν σε μια γενετική μεταβολική νόσο που ονομάζεται νόσος αποθήκευσης γλυκογόνου, η οποία παρεμποδίζει την απορρόφηση θρεπτικών ουσιών, ιδιαίτερα υδατανθράκων, και μπορεί να προκαλέσει μυϊκή αδυναμία και να εμποδίσει την ανάπτυξη. Η πάθηση αντιμετωπίζεται κυρίως με μια διατροφή πλούσια σε υδατάνθρακες.

Μέχρι στιγμής, «είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την πρόοδό της», είπε ο de Brasi.

Ο αγώνας μιας μητέρας

Η Shamm υπέφερε από υποσιτισμό από τη γέννησή της, λίγες εβδομάδες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία στρατιώτες υπό την ηγεσία της Χαμάς σκότωσαν περίπου 1.200 άτομα, κυρίως πολίτες, και πήραν άλλα 251 όμηρους. Σαράντα οκτώ όμηροι βρίσκονται ακόμα στη Γάζα, περίπου 20 από τους οποίους πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί, αφού οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους επέστρεψαν μετά από εκεχειρίες ή άλλες συμφωνίες.

Το Ισραήλ απάντησε με μια επίθεση που, σύμφωνα με αξιωματούχους του τομέα υγείας της Γάζας, έχει σκοτώσει περισσότερους από 64.000 Παλαιστινίους σε σχεδόν δύο χρόνια μάχης. Το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο αποτελεί μέρος της κυβέρνησης υπό την ηγεσία της Χαμάς και διευθύνεται από επαγγελματίες του ιατρικού τομέα, δεν αναφέρει πόσοι από τους νεκρούς ήταν άμαχοι ή μαχητές, αλλά ότι περίπου οι μισοί από τους νεκρούς ήταν γυναίκες και παιδιά.

Η οικογένεια της Shamm αναγκάστηκε να μετακομίσει περισσότερες από δώδεκα φορές, και η μητέρα της, Islam, αγωνίστηκε να της εξασφαλίσει την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη, επισκεπτόμενη πολλά νοσοκομεία και κλινικές. Οι γιατροί υποψιάζονταν τη σπάνια πάθηση, αλλά δεν μπορούσαν να την εξετάσουν, πόσο μάλλον να την θεραπεύσουν σωστά. Μερικές φορές της πρόσφεραν αντιβιοτικά.

«Η κατάσταση επιδεινώθηκε λόγω της έλλειψης τροφής, θεραπείας και δυνατοτήτων», είπε η Islam σε συνέντευξη στο Associated Press ενώ είχε τη Shamm να ξεκουράζεται στον ώμο της. «Έχουμε μετακινηθεί περίπου 15 φορές, από σκηνή σε σκηνή. Περπατούσαμε μεγάλες αποστάσεις και, στο δρόμο, έκανε ζέστη και ο ήλιος μας έκαψε».

Γάζα - Υποσιτισμένο παιδί - Ιταλία

Η Islam Qudeih κρατά την κόρη της, Shamm Qudeih, 2 ετών, κατά τη διάρκεια συνέντευξης με το Associated Press στο Παιδικό Νοσοκομείο Santobono Pausilipon στη Νάπολη, νότια Ιταλία, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, όπου η Shamm νοσηλεύεται μετά την εκκένωσή της από τη Γάζα.

Για κάποιο διάστημα, οι γιατροί της χορηγούσαν ένα ειδικό παρασκεύασμα, αλλά η Shamm δεν ήθελε να το πάρει, καθώς είχε χάσει τη συνήθεια να πίνει γάλα μετά την έλλειψη προμηθειών στη Γάζα.

Ο ΟΗΕ προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ότι η πείνα και ο υποσιτισμός στη Γάζα έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του πολέμου. Σχεδόν 12.000 παιδιά κάτω των 5 ετών διαγνώστηκαν με οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο — συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 2.500 με σοβαρό υποσιτισμό, το πιο επικίνδυνο επίπεδο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι οι αριθμοί αυτοί είναι πιθανώς υποτιμημένοι.

Γάζα - Υποσιτισμένο Παιδί - Ιταλία

Η Shamm Qudeih, 2 ετών, στις 2 Σεπτεμβρίου 2025, στο Παιδικό Νοσοκομείο Santobono Pausilipon στη Νάπολη, νότια Ιταλία, όπου νοσηλεύεται μετά την εκκένωσή της από τη Γάζα.

Μια τελευταία φωτογραφία στη Γάζα

Ήταν στο νοσοκομείο Νάσερ, στη νότια πόλη της Γάζας, Χαν Γιούνις, όπου η Dagga φωτογράφισε τη Shamm για τελευταία φορά στις 9 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Shamm έκλαιγε από τον πόνο στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Τα χέρια, τα πόδια και τα πλευρά της φαινόντουσαν μέσα από το δέρμα της και η κοιλιά της ήταν πρησμένη.

Η Islam ήταν συμμαθήτρια με τη Dagga στο σχολείο, η οποία επισκέφθηκε το νοσοκομείο, και την θυμόταν με αγάπη.

«Ερχόταν πάντα στο νοσοκομείο για να δει πώς ήμασταν εγώ και η Shamm», μέχρι την ημέρα της αναχώρησής τους για την Ιταλία, είπε η Islam. «Έμεινε μέχρι την τελευταία στιγμή για να μου πει αντίο».

Μετά την άφιξή της στην Ιταλία, η Islam έμαθε ότι η Dagga είχε σκοτωθεί σε μια επίθεση που στοίχισε τη ζωή και σε άλλους τέσσερις δημοσιογράφους.

«Στενοχωρήθηκα όταν έμαθα ότι είχε πεθάνει», είπε η Islam.

