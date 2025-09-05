Γάζα: Αμφισβητεί την ισραηλινή εκδοχή για το «διπλό χτύπημα» στο νοσοκομείο το πρακτορείο AP

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Associated Press υποστήριξε ότι ήταν γνωστό πως την ταράτσα χρησιμοποιούσαν δημοσιογράφοι

Γάζα: Αμφισβητεί την ισραηλινή εκδοχή για το «διπλό χτύπημα» στο νοσοκομείο το πρακτορείο AP

Αυτό το καρέ από ένα βίντεο δείχνει το δεύτερο από τα δύο βλήματα που ο ισραηλινός στρατός εκτόξευσε σε γρήγορη διαδοχή σε μια σκάλα έξω από το νοσοκομείο Νάσερ, λίγα λεπτά μετά την πρώτη σειρά επιθέσεων που έπληξαν το κτίριο στο Χαν Γιούνις, στη Λωρίδα της Γάζας, τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025. (UGC μέσω AP)

AP
Το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press (AP) αμφισβήτησε σήμερα τα επιχειρήματα που προέβαλε ο ισραηλινός στρατός για να δικαιολογήσει τα πλήγματα σε ένα νοσοκομείο, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, όπου σκοτώθηκαν πέντε Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων και μία συνεργάτιδά του.

Στις 25 Αυγούστου, 22 άνθρωποι συνολικά σκοτώθηκαν από τα αεροπορικά πλήγματα σε ένα κτίριο του νοσοκομείου Νάσερ του Χαν Γιουνές, σύμφωνα με τις αρχές της Λωρίδας της Γάζας. Την επομένη, ο ισραηλινός στρατός, επικαλούμενος μια «αρχική έρευνα», ανέφερε ότι ο στόχος ήταν «να εξαλειφθεί μια απειλή» επειδή εντοπίστηκε στον χώρο «μια κάμερα που τοποθέτησε η Χαμάς για να παρακολουθεί τη δραστηριότητα των στρατιωτών», ώστε να τους επιτεθεί.

Την Παρασκευή (05/09) ωστόσο, το AP έγραψε ότι τα αποτελέσματα της δικής του έρευνας «αμφισβητούν σθεναρά» την εκδοχή των IDF.

Το πρακτορείο υπενθυμίζει ότι η ταράτσα του κτιρίου που χτυπήθηκε είναι γνωστό ότι χρησιμοποιείται από τους δημοσιογράφους, κυρίως για να μεταδίδουν απευθείας βίντεο. Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι «τακτικά» πετούν από πάνω μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως συνέβη και εκείνη την ημέρα, «περίπου 40 λεπτά πριν από την επίθεση», συνεχίζει το άρθρο.

Το AP επικαλείται έναν Ισραηλινό στρατιωτικό που του ανέφερε, ζητώντας να μην κατονομαστεί, ότι ο στρατός κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια κάμερα στην ταράτσα του νοσοκομείου χρησιμοποιείτο από τη Χαμάς επειδή ήταν καλυμμένη, όπως και ο χειριστής της, με μια πετσέτα, κάτι που θεωρήθηκε «ύποπτο».

Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για τον δημοσιογράφο Χόσαμ αλ Μάσρι, συνεργάτη του πρακτορείου Reuters, ο οποίος συνήθιζε να τραβάει πλάνα από την ταράτσα και θα μπορούσε εύκολα να ταυτοποιηθεί από το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πέρασε πριν από το πρώτο πλήγμα.

Ο Μάσρι σκοτώθηκε από την επίθεση.

Το AP σημειώνει ότι δεν βρήκε καμία απόδειξη ότι υπήρχε άλλη κάμερα στο σημείο εκείνη την ημέρα.

Το πρακτορείο εξηγεί επίσης ότι η κάλυψη της κάμερας με κάποιο πανί, ώστε να προστατεύεται από τα στοιχεία της φύσης, είναι μια διαδεδομένη πρακτική στους εικονολήπτες.

Το AP λέει επίσης ότι ανακάλυψε και άλλες «προβληματικές αποφάσεις» των Ισραηλινών εκείνη την ημέρα. «Λίγο μετά το πρώτο πλήγμα, οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν και πάλι την ίδια θέση» αφού είχαν σπεύσει στην περιοχή οι διασώστες και δημοσιογράφοι, για να καλύψουν το συμβάν. Συνολικά, το Ισραήλ έπληξε «τέσσερις φορές» το νοσοκομείο με «οβίδες αρμάτων με μεγάλο εκρηκτικό φορτίο» και χωρίς καμία προειδοποίηση. Το γεγονός αυτό αφήνει έκθετο το Ισραήλ σε κατηγορίες περί «διπλού πλήγματος», μιας πρακτικής που έχει ως στόχο να μεγιστοποιηθεί ο αριθμός των θυμάτων και θα μπορούσε να συνιστά έγκλημα πολέμου.

Η Μαριάμ Ντάγκα, ανεξάρτητη φωτοειδησεογράφος, που συνεργαζόταν με το AP, σκοτώθηκε στα επόμενα πλήγματα.

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο για αυτό το άρθρο, ο ισραηλινός στρατός παρέπεμψε στην ανακοίνωση της 26ης Αυγούστου, όπου αναφερόταν ότι ο αρχηγός του γενικού επιτελείου έδωσε εντολή να συνεχιστεί η έρευνα για το πλήγμα, κυρίως για το ποια ήταν «η διαδικασία λήψης απόφασης επί του πεδίου» και «τι είδους όπλα χρησιμοποιήθηκαν».

