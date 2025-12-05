Άγιος Έρωτας: Η Σοφία σπρώχνει την Αναστασία στο κενό

Τι θα δούμε την επόμενη εβδομάδα στη σειρά «Άγιος Έρωτας»…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Άγιος Έρωτας: Η Σοφία σπρώχνει την Αναστασία στο κενό
Μία εβδομάδα με καθηλωτικά επεισόδια θα είναι η επόμενη για τη σειρά Άγιος Έρωτας του ALPHA.

Η Χριστίνα συγκλονίζεται όταν μαθαίνει πως ο Παύλος την κατηγορεί για τον φόνο της Κατρίν, ο Αντρέας, όμως, τη διαβεβαιώνει ότι θα αποδείξει την αθωότητά της. Ο πατήρ Νικόλαος συγκινείται που η Χλόη τού επιτρέπει να περάσει λίγο χρόνο με τον γιο του, προτού φύγει και πάλι για το σανατόριο, όπου τα νέα για την υγεία της Πετρούλας είναι αμφίσημα. Ο Στέφανος και ο Πέτρος επιχειρούν να παραλάβουν ένα παράνομο φορτίο με τη βοήθεια του Λούη, όμως η ενέδρα που τους στήνει η χωροφυλακή μετατρέπει τη νύχτα σε αιματηρή τραγωδία. Ο Στέφανος και ο Πέτρος καταφεύγουν στον Χάρη για βοήθεια και του αποκαλύπτουν το μυστικό τους, παρακαλώντας τον να το κρατήσει κρυφό. Την ίδια στιγμή, ο Παύλος χρησιμοποιεί τη Σοφία για να απειλήσει τη Χριστίνα, ενώ η Θάλεια εκπλήσσεται από τη νέα στρατηγική που σκοπεύει να ακολουθήσει ο Αντρέας. Κι ενώ η Χλόη και ο Αργύρης αγωνιούν για την τύχη της κόρης τους, μια τραγική είδηση έρχεται να εντείνει ακόμη περισσότερο την ανησυχία τους.

Ένα τροχαίο με τρεις νεκρούς, δύο γονείς και τη μικρή τους κόρη, στην Πάτρα, δημιουργεί πανικό σε Χλόη και Αργύρη φοβούμενοι πως πρόκειται για τους Μαρούδες και τη μικρή Ελευθερία. Οι δυο τους, μαζί με τον Κλεάνθη, αποφασίζουν να πάνε στην Πάτρα για την αναγνώριση των θυμάτων. Ο Κυριάκος μαθαίνει από τον Νικηφόρο για τα κοντραμπάντα και για τους δυο άγνωστους που διέφυγαν από τα πυρά και συγκρούεται με τον Πέτρο πιστεύοντας ότι εκείνος με τον Στέφανο κρύβονται πίσω από τα λαθραία. Ο Αντρέας προτείνει στη Θάλεια να ψευδομαρτυρήσει δίνοντας άλλοθι στην Χριστίνα προκειμένου να μην γλιτώσει ξανά ο Παύλος. Στο σανατόριο, ο πατήρ Νικόλαος ενημερώνεται από τον γιατρό, ότι η Πετρούλα οδεύει ολοταχώς προς την πλήρη αποθεραπεία της από τη φυματίωση… όμως ο κίνδυνος να έχουν υποστεί μόνιμη βλάβη τα πνευμόνια της είναι μεγάλος.

Η Χλόη, ο Αργύρης, η Σμαρώ και ο Κλεάνθης ανακουφίζονται από την διαπίστωση πως το θύμα του τροχαίου δυστυχήματος δεν είναι η μικρή Ελευθερία.

Ο Χάρης ετοιμάζεται να λάβει δραστικά μέτρα κατά της Σοφίας. Η δίκη του Παύλου πλησιάζει και η Θάλεια τον επισκέπτεται στη φυλακή. Εκείνος νομίζει πως θα τον βοηθήσει, αλλά θορυβείται από τη στάση της. Η Φανή προτείνει στον πατέρα Νικόλαο να μένει μαζί του και με την Πετρούλα στη Στέρνα, αιφνιδιάζοντάς τον. Ο Κυριάκος από την πλευρά του, υποψιάζεται έντονα πως ο Στέφανος και ο Πέτρος είναι κάπου παράνομα μπλεγμένοι. Η Νότα στριμώχνεται από τον Ιταλό, που την απειλεί, ζητώντας από εκείνη τα χρήματα που του χρωστάει ο Λούης. Εν τω μεταξύ, ο Αντρέας οργανώνει μια συνάντηση, για να ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους για την επερχόμενη δίκη. Εκεί, όμως εμφανίζεται ακάλεστη και η Σοφία!

Η Αναστασία, μετά την πτώση της, μεταφέρεται αιμόφυρτη στο νοσοκομείο, αφήνοντας τους πάντες πίσω της στο σπίτι του Κυριάκου συγκλονισμένους. Η Σοφία συλλαμβάνεται άμεσα, όμως η Θάλεια συνειδητοποιεί με τρόμο πως η κόρη της δεν είχε καμία επίγνωση της πράξης της. Την ίδια στιγμή, ο Χάρης στο νοσοκομείο δίνει υπεράνθρωπη μάχη για να σώσει την Αναστασία και το αγέννητο παιδί τους, ενώ η Θάλεια λυγίζει από τις ενοχές που αγνόησε τα σημάδια της ψυχικής κατάρρευσης της κόρης της. Πίσω στο σανατόριο, ο πατήρ Νικόλαος αποδέχεται την πρόταση της Φανής να αναλάβει την οικιακή φροντίδα της Πετρούλας όταν πάρει εξιτήριο. Παράλληλα, η Χλόη, βλέποντας τη μητέρα της να καταρρέει, κάνει ένα βήμα συμφιλίωσης μαζί της. Κι ενώ όλοι αγωνιούν για την τύχη της Αναστασίας και του παιδιού, η Χριστίνα – σε μια απελπισμένη προσπάθεια να προστατεύσει την οικογένειά της από τις απειλές του Παύλου – παίρνει μια απόφαση που θα σοκάρει τον Αντρέα…

