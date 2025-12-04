Τηλεθέαση: Δεν ησυχάζουν οι τηλεαστέρες στην πρωινή ζώνη

Λίγες εβδομάδες πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μισό της σεζόν, οι

παρουσιαστές της πρωινής ζώνης φορτσάρουν και παλεύουν για την πρώτη

θέση με τα νούμερα να δείχνουν τους νικητές. Η Κατερίνα Καινούργιου

παραμένει δυνατή στη μάχη της επικράτησης, ωστόσο η Φαίη Σκορδά ανεβάζει

στροφές και ο ανταγωνισμός μεγαλώνει.

Χαρακτηριστικά, χθες Τετάρτη, το «Buongiorno» στο MEGA σημείωσε 13,9%

στο σύνολο και 16,9% στο δυναμικό κοινό. Η Κατερίνα Καινούργιου με τη

«Super Κατερίνα» του ALPHA κέρδισε την πρωτιά στο σύνολο με 14,6%, ενώ

στους τηλεθεατές 18-54 κατέγραψε 16,1%. Το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα

στον ΑΝΤ1 κράτησε παρέα στο 13,4% του συνόλου και στο 12,2% του

δυναμικού κοινού.

Στο STAR, το «Breakfast@STAR» σημείωσε 5,8% στο σύνολο και 7% στο

δυναμικό κοινό και «Οι αλήθειες με τη Ζήνα» έκαναν 9% και 8,8%

αντίστοιχα.

Η ενημέρωση του ΣΚΑΪ κράτησε επίσης ένα σταθερό μερίδιο. Συγκεκριμένα,

οι «Αταίριαστοι» έκαναν 16,4% στο σύνολο και 7,6% στο δυναμικό κοινό. Το

«Live You», που πήρε τη σκυτάλη, βρέθηκε στο 11% του συνόλου και στο

6,6% του δυναμικού κοινού. Στο OPEN, το μαγκαζίνο «10 Παντού» έκανε 9,9%

και 4,8% σε σύνολο και δυναμικό.

