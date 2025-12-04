«Κλείδωσαν» οι τελικοί των ριάλιτι σόου

Η μυθοπλασία αριθμητικά μπορεί να πρωταγωνίστησε το πρώτο μισό της σεζόν, ωστόσο τα ριάλιτι σόου της TV έκαναν αισθητή την παρουσία τους και έγιναν viral.

Το «GNTM» του STAR, χωρίς δεύτερη σκέψη, κατάφερε να απασχολήσει τους φανατικούς του είδους. Ο διαγωνισμός μόδας, μάλιστα, επιφύλασσε μία ευχάριστη έκπληξη αφού από χθες προβάλλεται και Τετάρτη με την αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό να ξεκινά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το φινάλε θα πέσει τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου με εκπλήξεις και ανατροπές. Ο εν λόγω κύκλος σίγουρα είναι από τους επιτυχημένους, αφού η κριτική επιτροπή έδεσε και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου απέδειξε ότι έχει τη λάμψη και την ικανότητα να «πρωταγωνιστεί» σε όποια ζώνη… κι αν πέσει να κολυμπήσει.

Θετικό είναι το πρόσημο και για τη «Φάρμα». Σε μία άκρως ανταγωνιστική σεζόν και prime time, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος κατάφερε να κρατήσει στα χέρια του ένα σταθερό μερίδιο κοινού και να βγάλει ασπροπρόσωπα τα στελέχη του STAR. Το ριάλιτι θα συντροφεύσει το κοινό έως τις 16 Δεκεμβρίου, όπου θα παρακολουθήσουμε τον μεγάλο τελικό.

Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, τα βλέμματα είναι στραμμένα στο «Voice». Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιτυχία της τρέχουσας χρονιάς, στο Φάληρο, με ποσοστά που ξεπερνούσαν ακόμη και το 20% παρά τον ανταγωνισμό. Η κριτική επιτροπή [Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Μαζωνάκης, Έλενα Παπαρίζου] θα συνεχίσουν, για λίγες εβδομάδες ακόμη, να στήνουν το δικό τους party αποδεικνύοντας ότι οι παρέες κάνουν τη διαφορά στην TV. Ο τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 28 Δεκεμβρίου, ενώ θα γυριστεί και ένα πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν με πολλούς καλλιτέχνες και μεγάλες εκπλήξεις.

Όλα τα παραπάνω θα δώσουν τη σκυτάλη στα νέα φορμάτ του 2026, με το «MasterChef» του STAR και το «Survivor» του ΣΚΑΪ να έχουν ξεκινήσει να συζητιούνται…

