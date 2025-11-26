STAR: Ριάλιτι τελειώνουν, ριάλιτι έρχονται – Το πλάνο για το 2026

Μία δημιουργική σεζόν έχει ξεκινήσει για το STAR, αφού το πρόσημο στους πίνακες της Nielsen για τη βραδινή ζώνη είναι θετικό. Το «GNTM» και η «Φάρμα», παρά τον σκληρό ανταγωνισμό, έχουν κλειδώσει ένα σταθερό μερίδιο τηλεθεατών που «κοντράρει» στα ίσα πολυσυζητημένες παραγωγές μυθοπλασίας άλλων καναλιών.

Τα στελέχη ήδη φορτσάρουν για τους τελικούς των δύο ριάλιτι, που θα γίνουν το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, αλλά και για τον 10ο επετειακό κύκλο του «MasterChef» που θα δούμε το 2026. Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει και οι εκπλήξεις θα είναι πολλές, ωστόσο η επιτυχημένη συνταγή θα είναι ίδια. Οι τρεις κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, πρόσφατα αποκάλυψαν: «Μας έχουν λείψει οι auditions πάρα, πάρα πολυ και στον κόσμο έχουν λείψει, γιατί ήταν ένα κομμάτι της διαδικασίας αρκετά όμορφο και διασκεδαστικό». Με αυτόν τον τρόπο αποκάλυψαν ότι οι auditions επιστρέφουν στον μαγειρικό διαγωνισμό, ανεβάζοντας κι άλλο τις προσδοκίες των φανατικών.

Οι άνθρωποι του STAR, όμως, δεν επαναπαύονται και ήδη εξετάζουν ένα τηλεπαιχνίδι που έχει απασχολήσει κατά περιόδους. Το «Lingo», που στο παρελθόν είχε μπει στο στόχαστρο τόσο της ΕΡΤ όσο και του ALPHA, είναι στη λίστα με τις προτεραιότητες. Πρόκειται για ένα πρότζεκτ όπου οι παίκτες προσπαθούν να μαντέψουν λέξεις, ενώ έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό.

Το STAR έχει και τα δικαιώματα του «The 1% Club». Σε αυτό το πρωτοποριακό, πολυβραβευμένο φορμάτ, δεν χρειάζεται ούτε γνώση, ούτε αποστήθιση, αλλά μόνο ο τρόπος που λειτουργεί το μυαλό σας. Ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την ψυχαγωγία, την αμεσότητα και το χιούμορ, θα αναλάβει την παρουσίαση του πιο έξυπνου game show χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί το πότε θα γίνει η πρεμιέρα.

