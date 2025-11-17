Από τη «Φάρμα» στα «Φαντάσματα» - Η Βαλεντίνα του ριάλιτι έγινε ηθοποιός

Η παίκτρια έκανε πέρασμα από το επεισόδιο της κωμωδίας, την Κυριακή…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Από τη «Φάρμα» στα «Φαντάσματα» - Η Βαλεντίνα του ριάλιτι έγινε ηθοποιός
Τα «Φαντάσματα» είναι η μεγάλη επιτυχία του STAR, για τη βραδινή ζώνη της φετινής χρονιάς. Είναι το σταθερό ραντεβού του κοινού, την Κυριακή, με την Έλλη Τρίγγου και τον Ορφέα Αυγουστίδη να δίνουν ρεσιτάλ με τις ερμηνείες και τις ατάκες τους.

Οι εκπλήξεις είναι πολλές και μία από αυτές είδαμε χθες. Μία παίκτρια της «Φάρμας», του ριάλιτι που προβάλλεται στο κανάλι της Κηφισιάς, έκανε πέρασμα από την κωμωδία και έγινε viral στα social media.

Η Βαλεντίνα μπορεί να μην είχε μεγάλο ρόλο ούτε λόγια, ωστόσο κατάφερε να αφήσει το στίγμα της στο στοιχειωμένο αρχοντικό της Κηφισιάς.

Η Βαλεντίνα είναι 22 ετών, ασχολείται με τη φροντίδα των κατοικιδίων στο σπίτι (pet sitter) και δεν προσπαθεί να χωρέσει σε κουτάκια, σύμφωνα με το βιογραφικό της στη «Φάρμα». Ζει αυθεντικά με πάθος, χαμόγελο και ενθουσιασμό! Δεν ησυχάζει μέχρι να πετύχει τους στόχους της. Απόδειξη τα μανδαρινικά κινέζικα που κατάφερε να μάθει μόνη της από το μηδέν.

balentina2.jpg

