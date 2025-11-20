Τηλεθέαση: Μεγάλα σκαμπανεβάσματα στη βραδινή ζώνη

Τι έδειξαν τα ραβασάκια της Nielsen για το βράδυ της Τετάρτης;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Μεγάλα σκαμπανεβάσματα στη βραδινή ζώνη
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα πάνω-κάτω έρχονται στη βραδινή ζώνη, καθημερινά, με τις σειρές να παλεύουν για την πρώτη θέση! Κάποιες κερδίζουν έδαφος, κάποιες άλλες «ζορίζονται» πολύ.

Χαρακτηριστικά, χθες Τετάρτη στη ζώνη των 20.00, οι «Boomers» στον ΑΝΤ1 κατέγραψαν 17,2% στο σύνολο και 16,7% στο δυναμικό κοινό. Την ίδια ώρα, η σειρά του ALPHA «Να μ’αγαπάς» σημείωσε 20,5% στο σύνολο και 14% στους τηλεθεατές 18-54.

Από τις 21.00 και μετά, ο ανταγωνισμός πήρε φωτιά. Στο MEGA, η δραματική σειρά «Μία νύχτα μόνο» έκανε 18,6% στο σύνολο και 16,4% στο δυναμικό κοινό. Η «Γη της ελιάς», που ακολούθησε, βρέθηκε στο 20,2% στο σύνολο και 13,1% στους τηλεθεατές 18-54. Στο μέτωπο του ALPHA, ο «Άγιος Έρωτας» κράτησε παρέα στο 17,2% στο σύνολο και 12,6% στο δυναμικό κοινό. Η σειρά εποχής «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» έκανε 13,1% και 13,9% αντίστοιχα.

Στον ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» κατέγραψε 14,7% στο σύνολο και 10,9% στο δυναμικό κοινό. Τα «Παιχνίδια εκδίκησης», που πήραν το lead in, έκαναν 10% στο σύνολο και 7,5% στο δυναμικό κοινό.

Στο STAR, η «Φάρμα» σημείωσε 9,8% στο σύνολο και 11,9% στους τηλεθεατές 18-54. Στον ΣΚΑΪ, η σειρά «Τότε και τώρα» κατέγραψε 7,6% στο σύνολο και 10,8% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, εκπομπή «Real View» έκανε 2,1% στο σύνολο και 2,2% στο δυναμικό κοινό. Στην ΕΡΤ1, η σειρά «Καλά θα πάει και αυτό» βρέθηκε στο 1,9% του συνόλου και στο 2,2% στο δυναμικό κοινό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:58ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Χαλκιδική: Αγέλη λύκων τριγυρνά μια ανάσα από τα σπίτια - Ανήσυχοι οι κάτοικοι

12:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ο Τέλειος Φόνος»: Ένα έργο γεμάτο αγωνία, ανατροπές και λεπτή ψυχολογική ένταση - Από 28 Νοεμβρίου στο Θέατρο Ελιάρτ

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: Ποινική δίωξη για πλημμέλημα – Οδηγείται στο Αυτόφωρο ώστε να δικαστεί

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Δασκάλα δημοτικού κατήγγειλε 6χρονο μαθητή για απρεπή συμπεριφορά!

12:44ΚΟΣΜΟΣ

«Πρέπει να μίλησε ο... Κ»: Τι αποκαλύπτει ανάρτηση που έσβησε ο Γουίτκοφ για το ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουκρανία

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Νεκρός στην θάλασσα εντοπίστηκε ο 26χρονος Στέφανος Μεσσαρής- Ήταν αγνοούμενος από το βράδυ της Δευτέρας

12:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η «Αλεξάνδρεια» κέρδισε τις εντυπώσεις στο Θέατρο Παλλάς!

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης στη Βουλή για «Φραπέ»: Αυτόν που «δήθεν θέλουμε να συγκαλύψουμε», τον στέλνουμε στον εισαγγελέα

12:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ψυχικό: Οι δυο επιθέσεις που δέχτηκε ο Παναγιώτης Στάθης πριν τη δολοφονία

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Ένας νεκρός σε φωτιά σε χωράφι

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μεγάλα σκαμπανεβάσματα στη βραδινή ζώνη

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε κλαμπ στο Μπουρνάζι 16χρονος - Συνελήφθη ο υπεύθυνος

12:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείτε live: Η συνέντευξη Τύπου Πιερρακάκη για την κατάθεση του Προϋπολογισμού 2026

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: Στην Ευελπίδων η ηθοποιός που συνελήφθη χωρίς δίπλωμα και πινακίδες και υπό την επήρεια αλκοόλ υπερέβη το όριο ταχύτητας - Διανυκτέρευσε σε αστυνομικό τμήμα

12:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: «Ολοκληρώνεται η διαπραγμάτευση της σύμβασης με Chevron και HelleniQEnergy» – Τα επόμενα βήματα

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Δικαστήριο μπλόκαρε τη δημοπρασία της παλαιότερης γνωστής αριθμομηχανής

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Επικίνδυνα φαινόμενα από το βράδυ - Πού θα «χτυπήσουν»

11:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός του 2026 - Στις 17 Δεκεμβρίου η ψήφιση στη Βουλή

11:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Είχαν στην κατοχή τους 16 φιξάκια κοκαΐνης

11:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαζικές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την άρνηση της ΝΔ να διατάξει τη βίαιη προσαγωγή του «Φραπέ» στην Εξεταστική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:52ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: Ποινική δίωξη για πλημμέλημα – Οδηγείται στο Αυτόφωρο ώστε να δικαστεί

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Νεκρός στην θάλασσα εντοπίστηκε ο 26χρονος Στέφανος Μεσσαρής- Ήταν αγνοούμενος από το βράδυ της Δευτέρας

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Πέθανε ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική αέρια μάζα φτάνει στην Ελλάδα - Πότε πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Επικίνδυνα φαινόμενα από το βράδυ - Πού θα «χτυπήσουν»

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Kέβιν Σπέισι: Το σόου στην Κύπρο, η «εξορία» από το Χόλιγουντ και ο οικονομικός εφιάλτης - «Ζω σε ξενοδοχεία, δεν έχω σπίτι»

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Ένας νεκρός σε φωτιά σε χωράφι

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έτρεχε με 210 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό – Αφαίρεση διπλώματος για 1 χρόνο και πρόστιμο 2.000 ευρώ

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Δασκάλα δημοτικού κατήγγειλε 6χρονο μαθητή για απρεπή συμπεριφορά!

11:14ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν νομίζω ότι θα ξαναδούμε ποτέ τον Μίκαελ» - Φίλος του Σουμάχερ τελειώνει κάθε ελπίδα

12:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ψυχικό: Οι δυο επιθέσεις που δέχτηκε ο Παναγιώτης Στάθης πριν τη δολοφονία

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: Στην Ευελπίδων η ηθοποιός που συνελήφθη χωρίς δίπλωμα και πινακίδες και υπό την επήρεια αλκοόλ υπερέβη το όριο ταχύτητας - Διανυκτέρευσε σε αστυνομικό τμήμα

10:58ΚΟΣΜΟΣ

«Φρουρός της Χαμάς με βίασε μετά το ντους και απείλησε να με σκοτώσει» - Συγκλονιστική μαρτυρία Ισραηλινού ομήρου

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Ομολόγησε την ενοχή του ο Γεωργιανός νεοναζί που δηλητηρίαζε παιδιά εβραϊκής καταγωγής μοιράζοντας τους γλυκά ντυμένος Αϊ Βασίλης

09:12ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές» δεν πάει να καταθέσει στην Εξεταστική – Επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής

10:00ΚΟΣΜΟΣ

«Ευχαριστούμε τους Έλληνες φίλους μας»: Πώς η πρόωρη αποπληρωμή των δανείων από την Ελλάδα βοήθησε την Γαλλία να μειώσει το έλλειμμά της

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη η Δήμητρα Ματσούκα επειδή οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και το αμάξι δεν είχε πινακίδες

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Φυλάκιση 2 ετών και πρόστιμα έως €30.000 για τις μπαλωθιές

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε κρατούμενο από τη φυλακή για να του φτιάξει το αυτοκίνητο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ