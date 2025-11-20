Τηλεθέαση: Μεγάλα σκαμπανεβάσματα στη βραδινή ζώνη

Τα πάνω-κάτω έρχονται στη βραδινή ζώνη, καθημερινά, με τις σειρές να παλεύουν για την πρώτη θέση! Κάποιες κερδίζουν έδαφος, κάποιες άλλες «ζορίζονται» πολύ.

Χαρακτηριστικά, χθες Τετάρτη στη ζώνη των 20.00, οι «Boomers» στον ΑΝΤ1 κατέγραψαν 17,2% στο σύνολο και 16,7% στο δυναμικό κοινό. Την ίδια ώρα, η σειρά του ALPHA «Να μ’αγαπάς» σημείωσε 20,5% στο σύνολο και 14% στους τηλεθεατές 18-54.

Από τις 21.00 και μετά, ο ανταγωνισμός πήρε φωτιά. Στο MEGA, η δραματική σειρά «Μία νύχτα μόνο» έκανε 18,6% στο σύνολο και 16,4% στο δυναμικό κοινό. Η «Γη της ελιάς», που ακολούθησε, βρέθηκε στο 20,2% στο σύνολο και 13,1% στους τηλεθεατές 18-54. Στο μέτωπο του ALPHA, ο «Άγιος Έρωτας» κράτησε παρέα στο 17,2% στο σύνολο και 12,6% στο δυναμικό κοινό. Η σειρά εποχής «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» έκανε 13,1% και 13,9% αντίστοιχα.

Στον ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» κατέγραψε 14,7% στο σύνολο και 10,9% στο δυναμικό κοινό. Τα «Παιχνίδια εκδίκησης», που πήραν το lead in, έκαναν 10% στο σύνολο και 7,5% στο δυναμικό κοινό.

Στο STAR, η «Φάρμα» σημείωσε 9,8% στο σύνολο και 11,9% στους τηλεθεατές 18-54. Στον ΣΚΑΪ, η σειρά «Τότε και τώρα» κατέγραψε 7,6% στο σύνολο και 10,8% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, εκπομπή «Real View» έκανε 2,1% στο σύνολο και 2,2% στο δυναμικό κοινό. Στην ΕΡΤ1, η σειρά «Καλά θα πάει και αυτό» βρέθηκε στο 1,9% του συνόλου και στο 2,2% στο δυναμικό κοινό.

