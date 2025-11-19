Να μ’αγαπάς spoiler: Η Σοφία ξεμπροστιάζει τη Ζωή- Στο φως το μεγάλο μυστικό

Συνεχίζεται η μεγάλη επιτυχία της σειράς «Να μ’ αγαπάς» στον ALPHA, με τα

νέα επεισόδια να «βάζουν φωτιά» στην καρδιά των τηλεθεατών.

Η Σοφία επιστρέφει από το «μυστηριώδες» ταξίδι της με ύφος αλλιώτικο και

διάθεση εκδικητική, προκαλώντας ανησυχία στη Ζωή και τη Νικαίτη. Έχει μάθει

το παρελθόν της Ζωής. Γίνεται αμέσως απειλητική και αρχίζει να εκβιάζει τη Ζωή

με περισσότερες αποκαλύψεις. Ο Ορφέας και η Φωτεινή ζουν κρυφά τον έρωτά

τους και περνούν περισσότερες ώρες μαζί, αφού την έχει προσλάβει ως βοηθό του,

με τον Θεόφιλο να παρακολουθεί στενά την κρυφή τους σχέση.

Η Σοφία δεν χάνει χρόνο, αναγκάζει τη Ζωή να της παραχωρήσει ένα μερίδιο από

την περιουσία της, ενώ στο τέλος μπαίνει στο δωμάτιό της και παίρνει και τα

χρυσαφικά της. Η Ζωή δεν αντέχει άλλο. Είναι έτοιμη να ομολογήσει τα πάντα

στον Θεόφιλο.

Ο Θεόφιλος προσπαθεί να μάθει τι απασχολεί τη Ζωή, ενώ η Σοφία ετοιμάζει την

ανατροπή παρακολουθώντας τους. Η Νικαίτη επιχειρεί να εκβιάσει τη Σοφία με τη

γνώση πως η Αννα είναι υιοθετημένη, αλλά αποτυγχάνει. Η Σοφία εμφανίζεται στο

πατρικό του Άγγελου, πιστεύοντας ότι έχει δεσμό με τη Ζωή. Δεν αργεί να

αποκαλύψει πως η Ζωή είναι η μητέρα των διδύμων.

Η Ζωή αποκαλύπτει πως τα δίδυμα είναι παιδιά βιασμού, προκαλώντας σοκ και

συντριβή σε όλους. Η Φωτεινή και ο Λευτέρης αρνούνται να δεχθούν την αλήθεια.

Ο Ορφέας και η Αννα αρχίζουν να πιστεύουν τα λόγια της Σοφίας περί

συνωμοσίας, γεγονός που ραγίζει τις σχέσεις τους με τα δίδυμα.

