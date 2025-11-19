Ποιες σειρές «κλειδώνουν» θέση στην επιτυχία - Οι ανατροπές και οι σταθερές αξίες

Τρεις μήνες συμπληρώνουμε από το ξεκίνημα της τηλεοπτικής χρονιάς και τα βράδια είναι αφιερωμένα στη μυθοπλασία. Δεκάδες σειρές παίρνουν θέση στο πρόγραμμα, λίγες όμως είναι εκείνες που ξεχωρίζουν. Κάποιες είχαν «χτίσει» προσδοκίες, κάποιες άλλες προσγειώθηκαν και έκαναν την έκπληξη κερδίζοντας πρωτιές.

Στο μέτωπο του MEGA συναντάμε τη μεγαλύτερη έκπληξη της χρονιάς. Η δραματική σειρά «Μία νύχτα μόνο», που έκανε πρεμιέρα πριν από κάποιες εβδομάδες, δεν άργησε να κάνει αισθητή την παρουσία της και πλέον σημειώνει υψηλά ποσοστά. Η ιστορία, που βασίζεται στο τουρκικό «Χίλιες και μία νύχτες», παρακολουθεί την Αρετή Τριανταφύλλου (Μαριλίτα Λαμπροπούλου), μία βραβευμένη αρχιτέκτονα, χήρα και μητέρα ενός 8χρονου αγοριού, το οποίο αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο Οδυσσέας Χαριτάκης (Δημήτρης Λάλος) είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, ένας άνθρωπος ψυχρός και εσωστρεφής, καθώς πίσω από την αυστηρή εικόνα του κρύβεται ένας άντρας «σημαδεμένος» από την παιδική του ηλικία. Δεν εμπιστεύεται τις γυναίκες και δεν αφήνει κανέναν να τον πλησιάσει. Μέχρι τη στιγμή που μπαίνει στη ζωή του η Αρετή. Ο έρωτάς τους θα τον αναγκάσει να κοιτάξει τον εαυτό του κατάματα. Όταν η Αρετή ζητά ένα μεγάλο ποσό από την εταιρεία του, για να καλύψει τα ιατρικά έξοδα του παιδιού της, ο Οδυσσέας της προτείνει ως αντάλλαγμα, χωρίς να γνωρίζει την αλήθεια, να περάσει μια νύχτα μαζί του.

Όταν μιλάμε για επιτυχία δεν μπορεί να μην συμπεριληφθεί «Η Γη της ελιάς». Η παραγωγή του MEGA, μετά από πέντε χρόνια και πολλές ανατροπές στο σενάριο και το καστ, μπορεί να έχει τα πάνω της και τα κάτω της, όμως τις τελευταίες εβδομάδες «χτυπά» 20άρια σε μία άκρως ανταγωνιστική ζώνη. Αντρέας Γεωργίου και Βάνα Δημητρίου αποτελούν, άλλωστε, μία από τις dream team και το αποδεικνύουν. Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το σίριαλ θα ολοκληρωθεί στα τέλη της τρέχουσας σεζόν.

Στον ALPHA μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις είναι η καθημερινή σειρά «Να μ΄ αγαπάς». Αντιμετωπίζοντας στα «ίσια» τους «Ράδιο Αρβύλα», η σειρά σημειώνει υψηλά νούμερα στο σύνολο που πολλές φορές φτάνουν και το 20%. Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχίας και σχολιάζονται πολύ στο X.

Αγαπημένη συνήθεια του κοινού, στη βραδινή ζώνη του ALPHA, είναι και ο «Άγιος Έρωτας». Για δεύτερη χρονιά, η δραματική σειρά καθηλώνει με τις εξελίξεις της και το καλογραμμένο σενάριο του Άγγελου Χασάπογλου. Στα επόμενα επεισόδια, μάλιστα, η αγωνία θα «χτυπήσει» κόκκινο. Η Χριστίνα δέχεται βίαιη επίθεση στις φυλακές, όμως δεν αποκαλύπτει ποιες την χτύπησαν, γεγονός που αλλάζει την οπτική της Αγγέλας απέναντί της. Ο Παύλος από το κρατητήριο επιχειρεί να φιμώσει τη Μάρω που σύμφωνα με τον Τάσο είναι η δεύτερη μάρτυρας. Ο Αντρέας βασανίζεται από την εμμονική αφοσίωση της Χριστίνας στον Μαρκόπουλο. Η Χλόη στο μεταξύ πηγαίνει στο σανατόριο που βρίσκεται η Πετρούλα και ο πατήρ Νικόλαος για να τους πει πως ο πατέρας της συνελήφθη.

Στον ΑΝΤ1, παρά τον σκληρό ανταγωνισμό, το «Grand Hotel» κρατά ψηλά το κεφάλι. Η δεύτερη σεζόν της σειράς έχει σεναριακές εκπλήξεις, αλλά και ένα εκλεκτό καστ με τους Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμο Σκιαδαρέση, Τάσο Νούσια, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργο Γεροντιδάκη, Δημήτρη Κίτσο, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, να ξεχωρίζουν. Στα επόμενα επεισόδια, η Αλίκη, ο Άρης και η Φρίντα παλεύουν να καταλάβουν ποια είναι η σχέση του Διονύση με όλη την ιστορία που έχει πλεχτεί γύρω τους, εκείνος, όμως καταφέρνει να θολώσει τα νερά. Παράλληλα, ο Άρης είναι πολύ αναστατωμένος από την επίσκεψη του πατέρα του, καθώς ξυπνάνε στο μυαλό του εφιάλτες του παρελθόντος… Μάταια η Αλίκη προσπαθεί να τον στηρίξει, καθώς εκείνος δεν είναι σε θέση να συζητήσει με κανέναν. Η Σμαρούλα ζητάει τη βοήθεια του Χρόνη, προκειμένου να αποτρέψει τον Πέτρο από το να επικοινωνήσει με την Αλίκη.

Κωμωδίες που πρέπει να δείτε

Αριθμητικά οι κωμωδίες μπορεί να υστερούν, όμως ALPHA και STAR μπορούν να υπερηφανεύονται για τα «διαμαντάκια» που έχουν φέτος. Η επιστροφή της σειράς «Το σόι σου» σχολιάστηκε, συγκίνησε, καθήλωσε και τα 30άρια θυμίζουν τις χρυσές εποχές της TV. Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι απέδειξαν ότι ποτέ δεν έφυγαν από τη συνείδηση των τηλεθεατών με τις κωμικές τους περιπέτειες να συνεχίζουν να γράφουν ιστορία.

Στο μέτωπο του STAR, «Τα φαντάσματα» κάνουν τη διαφορά. Σε σενάριο του μετρ της κωμωδίας Λευτέρη Παπαπέτρου, και σκηνοθεσία της ταλαντούχας Αμαλίας Γιαννίκου, η σειρά παρακολουθεί τον Χάρη και τη Μαρίνα, ένα νεαρό ζευγάρι, που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Όταν η Μαρίνα ενημερώνεται ότι μία μακρινή της θεία, την ύπαρξη της οποίας αγνοούσε, έφυγε από τη ζωή και της κληροδότησε ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά, βλέπει μία λύση στα προβλήματά τους να αχνοφαίνεται. Με τον Χάρη μετακομίζουν στο αρχοντικό, αλλά σύντομα θα διαπιστώσουν ότι... δεν είναι μόνοι σε αυτό. Για την ακρίβεια, το αρχοντικό είναι στοιχειωμένο, και κατοικείται από εννέα θεότρελα φαντάσματα, από κάθε εποχή και στροφή της ιστορίας, αρχαίας και σύγχρονης, τα οποία ενοικούν σε αυτό διά μέσου των αιώνων, ενώ και το υπόγειό του περιλαμβάνει εκπλήξεις. Ορφέας Αυγουστίδης και Έλλη Τρίγγου αποτελούν το πιο hot πρωταγωνιστικό δίδυμο και η επιτυχία όλων των παραπάνω μεταφράζεται σε νούμερα. Χαρακτηριστικά, την περασμένη Κυριακή, «Τα Φαντάσματα» σημείωσαν μέσο μερίδιο 17,9% στο κοινό 18-54. Η σειρά είχε ιδιαίτερη απήχηση τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες 18-54, με ποσοστά 18,2% και 17,6% αντίστοιχα, ενώ στο επιμέρους κοινό των ανδρών 18-24 έφτασε το εντυπωσιακό 59,1%.

Διαβάστε επίσης