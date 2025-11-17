Η Γη της ελιάς spoiler: Ο serial killer αποκαλύπτεται και η Σοφία δολοφονείται

Τα καθημερινά 20άρια στους πίνακες της Nielsen αποτυπώνουν τη μεγάλη επιτυχία της σειράς «Η Γη της ελιάς» του MEGA. Τις επόμενες εβδομάδες, οι εξελίξεις θα είναι καθηλωτικές και η αγωνία θα «χτυπήσει» κόκκινο.

Η Βασιλική βλέπει τη ζωή της να διαλύεται, παρακολουθώντας τον Στέφανο να τρώει με τη Σοφία και γεμίζει από θυμό κι απογοήτευση. Την επόμενη μέρα, του πετάει το δαχτυλίδι των αρραβώνων στα μούτρα. Ο Στέφανος, δεν μπορεί να καταλάβει γιατί η Βασιλική είναι τόσο εχθρική απέναντί του, μέχρι που η Φρύνη του αποκαλύπτει την αλήθεια. Ο Στέφανος κρατά τη Σοφία σε απόσταση, ωστόσο εκείνη παίζει επικίνδυνα. Εισβάλλει στο σπίτι του Στέφανου για να δει το παιδί, αλλά ο τύπος που την παρακολουθεί, καραδοκεί και την σκοτώνει. Ο Στέφανος πρέπει να εξηγήσει στη Μαλένα ότι δεν θα ξαναδεί τη μαμά της και τα πράγματα είναι δύσκολα.

Στο μεταξύ, ο Μανώλης και η Άννα ρισκάρουν παίρνοντας μαζί τους στη Μάνη τη βαλίτσα που είχε μέσα τις ράβδους χρυσού της Χριστιάνας. Ο Μανώλης και ο Πότης πιάνονται στα χέρια λόγω της Άννας. Η ηρωίδα πείθει τον Πότη και τον Μανώλη να αποσύρουν τις μηνύσεις, αλλά τα αποτυπώματα του Μανώλη βγάζουν λαβράκι, καθώς ο Κουράκος εντοπίζει τον συσχετισμό τους με τον serial killer και τον φόνο που είχε γίνει τον περασμένο Ιούνιο, στη Μάνη.

Παράλληλα, ο Στάθης αναγκάζεται να πάει στην Κρήτη για να επιβλέψει την παραγωγή λαδιού. Εκεί, αναπόφευκτα, θα δει την Ερωφίλη κι η ερωτική ένταση ανάμεσά τους θα είναι εμφανής. Το χειρουργείο του Δημοσθένη ολοκληρώνεται, αλλά τα νέα δεν είναι καλά….

