MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται

Το MEGA είναι γνωστό ότι δοκιμάζει συνεχώς πράγματα, ειδικά στη βραδινή ζώνη, με στόχο να διατηρήσει τα υψηλά νούμερα που κάνουν οι σειρές του. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες καταφέρνει να κερδίζει, αρκετές ημέρες, την πρώτη θέση και να «κλέβει» τον θρόνο από τον ALPHA.

Η άφιξη του δραματικού σίριαλ «Μία νύχτα μόνο», με το δίδυμο Δημήτρης Λάλος-Μαριλίτα Λαμπροπούλου, που προβάλλεται από Κυριακή έως και Τρίτη, έχει φέρει χαμόγελα και έχει ανεβάσει ακόμη και τις μετοχές της ήδη επιτυχημένης παραγωγής «Η Γη της ελιάς». Έτσι, το Μεγάλο κανάλι -από τις 21.00 έως τις 24.00- μονοπωλεί το ενδιαφέρον.

Το «Hotel ΕΛVIRA» «χαλάει», όμως, την επιτυχία και έτσι τα στελέχη αποφάσισαν να προχωρήσουν σε σημαντικές αλλαγές. Η κωμωδία, τις τελευταίες εβδομάδες, είχε μετακινηθεί στη βραδινή ζώνη της Τετάρτης, της Πέμπτης και της Παρασκευής στις 21.00. Τα «μαντάτα» από τα ραβασάσια της Nielsen δεν είναι ευχάριστα, καθώς το «Hotel ΕΛVIRA» την Πέμπτη σημείωσε 8,8% και 7,4%. Παρά την επιτυχία των πρώτων επεισοδίων, η συνέχεια δεν είναι ίδια και ο προβληματισμός είναι έντονος.

Χωρίς λοιπόν να χάνεται χρόνος, από τη νέα εβδομάδα το «Hotel ΕΛVIRA» εξορίζεται στη βραδινή ζώνη του Σαββάτου κι έτσι θα βλέπουμε μόνο ένα επεισόδιο. Τη θέση του θα πάρει τις Τετάρτες το «Μια νύχτα μόνο», τις Πέμπτες η «Γη της ελιάς» με διπλό επεισόδιο και τις Παρασκευές ελληνική ταινία. Στόχος είναι να συνεχιστεί η επιτυχία των προηγούμενων ημερών, ωστόσο η μάχη για το «Hotel ΕΛVIRA» δεν θα είναι εύκολη. Το Σάββατο θα έχει να αντιμετωπίσει το «μεγαθήριο» «Voice» στον ΣΚΑΪ και τα πράγματα σίγουρα θα είναι δύσκολα.

Να σημειωθεί ότι το MEGA συνεχίζει στον δρόμο της μυθοπλασίας και ανακοίνωσε ότι, στις αρχές του 2026, πρεμιέρα θα κάνει η μεγάλη παραγωγή «Οι αθώοι». Μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ ζωντανεύει στη μικρή οθόνη. Μια ατιμασμένη γυναίκα βρίσκει καταφύγιο στο νησί, προκειμένου να αναθρέψει τον γιο της, Γιάννο (Κώστας Νικούλι). Μεγαλώνει στιγματισμένος, καθώς οι συγχωριανοί του τον αντιμετωπίζουν με καταφρόνια και καχυποψία ως «νόθο» και «ξένο». Τρέφει συναισθήματα για ένα κορίτσι διαφορετικό από τα υπόλοιπα της εποχής του: τη Μαργαρίτα (Χριστίνα Χειλά- Φαμέλη). Η ικανότητά της στα γράμματα, η εξυπνάδα και η ομορφιά της, τη γεμίζουν με υπερηφάνεια, αλλά και με μια βαθιά ανάγκη για ανεξαρτησία. Τον περίτεχνο ηθογραφικό καμβά του Θεοτόκη συμπληρώνει ο Πέτρος (Γιάννης Νιάρρος) – όμορφος και γοητευτικός, με έντονη ροπή προς τα πάθη, κυρίως προς τον παράφορο έρωτά του για τη Μαργαρίτα.

