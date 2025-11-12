Η Γη της ελιάς spoiler: Μία εγκυμοσύνη και ένας χωρισμός φέρνουν μπελάδες

Τέλος δεν έχουν οι ανατροπές στη «Γη της ελιάς» του MEGA, που «χτυπά» κόκκινο στους πίνακες τηλεθέασης.

Τις επόμενες εβδομάδες, η Δάφνη δέχεται έναν φάκελο από κάποιον άγνωστο, με σημείωμα που την απειλεί ότι θα αποκαλυφθεί στον Παυλή το βρώμικο παρελθόν της. Η Δάφνη ζει τον απόλυτο εφιάλτη, γιατί φοβάται πως, αν ο Παυλής μάθει την αλήθεια, θα την παρατήσει την ίδια στιγμή. Έτσι, σε μια κίνηση πανικού, σκίζει την επίμαχη φωτογραφία, αλλά ένα κομμάτι παραπέφτει κι ο Παυλής το βρίσκει.

Η Δάφνη ενδίδει στον εκβιασμό που της κάνουν, αλλά πολύ σύντομα θα βρεθεί πάλι αντιμέτωπη με νέα φωτογραφία που θα την οδηγήσει στην απελπισία. Για κακή της τύχη, όμως, ο Παυλής αντιλαμβάνεται ότι λείπουν λεφτά από τον κοινό τους λογαριασμό.

Στο μεταξύ, ο Στέφανος βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και παίρνει μια απόφαση που θα αλλάξει τα πάντα: ζητά από τη Βασιλική να χωρίσουν για να την προστατεύσει.

Η Βασιλική ζητά από τον Στέφανο να είναι μαζί, αλλά εκείνος επιμένει στον χωρισμό.

Την ίδια στιγμή, η Ερωφίλη νιώθει αδιαθεσία, η Αλεξάνδρα επιμένει να πάνε στον γιατρό κι εκεί ανακαλύπτουν ότι είναι έγκυος.

