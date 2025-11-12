Η Γη της ελιάς spoiler: Μία εγκυμοσύνη και ένας χωρισμός φέρνουν μπελάδες
Καθηλωτικές θα είναι οι εξελίξεις στη «Γη της ελιάς» του MEGA…
Τέλος δεν έχουν οι ανατροπές στη «Γη της ελιάς» του MEGA, που «χτυπά» κόκκινο στους πίνακες τηλεθέασης.
Τις επόμενες εβδομάδες, η Δάφνη δέχεται έναν φάκελο από κάποιον άγνωστο, με σημείωμα που την απειλεί ότι θα αποκαλυφθεί στον Παυλή το βρώμικο παρελθόν της. Η Δάφνη ζει τον απόλυτο εφιάλτη, γιατί φοβάται πως, αν ο Παυλής μάθει την αλήθεια, θα την παρατήσει την ίδια στιγμή. Έτσι, σε μια κίνηση πανικού, σκίζει την επίμαχη φωτογραφία, αλλά ένα κομμάτι παραπέφτει κι ο Παυλής το βρίσκει.
Η Δάφνη ενδίδει στον εκβιασμό που της κάνουν, αλλά πολύ σύντομα θα βρεθεί πάλι αντιμέτωπη με νέα φωτογραφία που θα την οδηγήσει στην απελπισία. Για κακή της τύχη, όμως, ο Παυλής αντιλαμβάνεται ότι λείπουν λεφτά από τον κοινό τους λογαριασμό.
Στο μεταξύ, ο Στέφανος βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και παίρνει μια απόφαση που θα αλλάξει τα πάντα: ζητά από τη Βασιλική να χωρίσουν για να την προστατεύσει.
Η Βασιλική ζητά από τον Στέφανο να είναι μαζί, αλλά εκείνος επιμένει στον χωρισμό.
Την ίδια στιγμή, η Ερωφίλη νιώθει αδιαθεσία, η Αλεξάνδρα επιμένει να πάνε στον γιατρό κι εκεί ανακαλύπτουν ότι είναι έγκυος.