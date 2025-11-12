«Καταπέλτης» ο Κώστας Τσουρός για Λιάγκα και Λεμπιδάκη – Τι συμβαίνει

Ο Κώστας Τσουρός απάντησε, μέσα από την εκπομπή του, στον Χάρη Λεμπιδάκη και τον Γιώργο Λιάγκα

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Κώστας Τσουρός για Λιάγκα και Λεμπιδάκη
Το απόγευμα της Τετάρτης, μέσα από το μαγκαζίνο «Το’χουμε» στον ΣΚΑΪ, ο Κώστας Τσουρός θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και να απαντήσει στον Χάρη Λεμπιδάκη. Ο τελευταίος απομακρύνθηκε από την εκπομπή και, την Τετάρτη το πρωί, παραχώρησε συνέντευξη στο «Πρωινό» και τον Γιώργο Λιάγκα αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι ο Κώστας Τσουρός δεν του είπε την αλήθεια.

«Επιτρέψτε μου να καταχραστώ τον χρόνο σας. Είχα ως αρχή να μην αναφέρομαι σε πράγματα που λέγονται στο δημόσιο διάλογο μεταξύ των εκπομπών και να μην μπλεχτώ σε αυτή την τοξικότητα. Στο Πρωινό, σε μια συνέντευξη που έδωσε ο πρώην συνεργάτης μου, ειπώθηκαν πράγματα που ξεπερνούν τα όρια. Εξαπέλυσαν χαρακτηρισμούς λέγοντάς με ψεύτη. Επειδή πολλές φορές η σιωπή εκλαμβάνεται σαν αδυναμία, δεν είναι. Είναι σεβασμός και ευγένεια να επιλέγεις να μην απαντάς και να μην συμμετέχεις σε κάτι τέτοιο! Σήμερα, όμως, όπως είπα αναγκάζομαι. Πραγματικά τα όρια ξεπεράστηκαν. Όλοι καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί κάποιος χωρίς να γνωρίζει, να με λέει ψεύτη. Αυτό το έκανε ο Γιώργος Λιάγκας! Μπορεί να το μάζεψε και να κατάλαβε ότι ήταν χοντράδα. Πώς γίνεται ένας παρουσιαστής να υιοθετεί τη μία πλευρά χωρίς να έχει αναζητήσει την άλλη. Κανείς από την ομάδα του δεν με πήρε να με ρωτήσει. Παρόλα αυτά χωρίς να έχει επικοινωνήσει μαζί μου, βλέπω να βγάζει μια ετυμηγορία. Βλέπω στον αέρα ότι έχει βγάλει συμπέρασμα ο Γιώργος Λιάγκας ότι είπα ψέματα σε έναν συνεργάτη μου. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι», είπε αρχικά ο Κώστας Τσουρός.

«Να πάρω τηλέφωνο τον συνεργάτη που έμαθα ότι παραιτείται με μια ανάρτηση στο Instagram; Προτίμησε να μιλήσει με στελέχη του καναλιού και όχι μαζί μου. Επειδή αναφέρθηκε ότι εγώ διαρρέω πράγματα. Επειδή γνωριζόμαστε, ξέρουμε πολύ καλά ποιος διαρρέει, ποιος μιλάει και ποιος δεν μιλάει. Εν τέλει, δεν κατάλαβα. Τον διώξαμε τον Χάρη Λεμπιδάκη ή έφυγε μόνος του;», κατέληξε ο παρουσιαστής του ΣΚΑΪ…

Τι είπε ο Χάρης Λεμπιδάκης στο «Πρωινό»

«Την περασμένη Τετάρτη βγήκε αυτό το δημοσίευμα. Την Τετάρτη το πρωί εγώ έκανα ένα ραντεβού στο Φάληρο με την Άλκηστη Μαραγκουδάκη. Ζήτησα εγώ τη συνάντηση. Ήθελα να μου πει την άποψή της για ένα δικό μου πρότζεκτ, που θα γίνει από τον Ιανουάριο στην Αμερική και πώς μπορούμε να το ταιριάξουμε και πώς θα μπορούσε να συμβαδίσει με την εκπομπή. Μου είπε λοιπόν η Άλκηστις ότι επειδή αυτό εδώ δεν πάει κι εσύ πιέζεσαι, μήπως βρούμε έναν τρόπο να το λήξουμε το θέμα. Παρ’ όλα αυτά, μίλα με τον Κώστα και το ξαναβλέπουμε. Κάνουμε την εκπομπή, τελειώνουμε, πάω στον Κώστα και του λέω “υπάρχει κάποιο πρόβλημα; Είσαι ευχαριστημένος από μένα; Μου είπε η κ. Μαραγκουδάκη ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές στην εκπομπή αλλά δεν μπορούμε να σου πούμε. Θες να βάλω πλάτη σε όποιες αλλαγές γίνουν να το πάμε παρέα”; Μου λέει “Χάρη μου, δεν είμαι ενήμερος, θα το δούμε. Πάμε να κάνουμε την εκπομπή μας”… Φεύγω από το ραντεβού και μετά από δύο ώρες βγαίνει αυτό το δημοσίευμα», είπε ο Χάρης Λεμπιδάκης στο «Πρωινό».

Σε αυτό το σημείο, ο Γιώργος Λιάγκας διέκοψε τη ροή του λόγου και παρατήρησε: «Δεν πιστεύω ότι ο Κώστας Τσουρός δεν ήξερε. Ήξερε αλλά δεν σου είπε. Άρα ο Κώστας είχε συμφωνήσει με το κανάλι ότι οι αλλαγές έχουν να κάνουν με εσένα και την Άννα Κανδύλη, ότι δεν θα είστε στην εκπομπή. Και η Μαραγκουδάκη στο πήγε γλυκά και ο Κώστας σου είπε ψέματα»….

«Εκ του αποτελέσματος εγώ στεναχωρήθηκα… Το μόνο πράγμα που με έχει στεναχωρήσει με τον Κώστα είναι ότι δεν μου είπε την αλήθεια. Όπως με διεκδίκησε με έναν καφέ και είπα ναι αμέσως, θα μπορούσε να μου πει κάνουμε περικοπές, έχω ένα πρόβλημα μαζί σου. Εμένα αυτό δεν μου άρεσε. Βγήκα στην Κατερίνα Καινούργιου και ήμουν πολύ συγκεκριμένος και πολύ προσεκτικός. Εμένα δεν με πήρε κανένας τηλέφωνο την Πέμπτη και την Παρασκευή. Με έπαιρναν όλοι οι δημοσιογράφοι μεταφέροντας πολλές πηγές ρεπορτάζ, άλλα ότι βγαίνουν από τον Κώστα, άλλα ότι βγαίνουν από το κανάλι κι εμένα αυτό με ενόχλησε. Διώξτε με. Τη Δευτέρα το πρωί πήρα την Άλκηστη, μιλήσαμε 10 λεπτά, με ευχαρίστησαν τα στελέχη του καναλιού για το πόσο κύριος είμαι, ένιωσα ότι τους έφυγε ένας βραχνάς», εξομολογήθηκε ο Χάρης Λεμπιδάκης.

«Εδώ λήφθηκε μια απόφαση. Πιστεύεις είναι μια απόφαση του ΣΚΑΪ ή απόφαση του Κώστα;», ρώτησε ο Γιώργος Λιάγκας. «Είναι κάτι ενδιάμεσο», απάντησε ο Χάρης Λεμπιδάκης.

