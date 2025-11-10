Κώστας Τσουρός: Νέα αποχώρηση από την εκπομπή, μετά την Άννα Κανδύλη

Τα πάνω-κάτω έρχονται στη μεσημεριανή ζώνη του ΣΚΑΪ

Κώστας Τσουρός: Νέα αποχώρηση από την εκπομπή, μετά την Άννα Κανδύλη
Το πρωί της Δευτέρας, μέσα από τα social media, ο Χάρης Λεμπιδάκης ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την εκπομπή του Κώστα Τσουρού «Το’χουμε» στον ΣΚΑΪ.

«Όταν ξεκινούσε αυτό το παρεάκι το συγκεκριμένο τηλεοπτικό ταξίδι υπήρχε όραμα, προσμονή και δίψα για δουλειά και συνεργασία! Μετά από δύο μήνες και κάτι αποχωρώ από την εκπομπή του Κώστα Τσουρού και από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ! Είναι μία απόφαση, που πήρα μέσα στο Σαββατοκύριακο και σίγουρα δεν χαίρομαι για την κατάληξη αυτή γιατί δεν ήταν κάτι το οποίο σχεδίαζα - τουλάχιστον την δεδομένη στιγμή - γιατί έχω μάθει να παλεύω και στις δύσκολες συνθήκες!

»Πράγματα και καταστάσεις που δεν επέτρεπαν τον ενθουσιασμό και το μεράκι που είχα όλο αυτό το διάστημα να δουλεύω, με υποχρεώνουν να αφήσω κάτι που με βρήκε σύμφωνο από την αρχή όταν ο Κώστας με προσέγγισε με πολύ όμορφο και επαγγελματικό τρόπο για να συνεργαστούμε. Δεν το μετάνιωσα και ήταν μία επιλογή που ακόμη και σήμερα θα την έκανα. Έχω μάθει - με τα λάθη μου σαφώς - να εργάζομαι σκληρά και ένα πράγμα που μου αφήνει αυτή η συνεργασία είναι ότι με ενεργοποίησε να βγω στο δρόμο, να κάνω ρεπορτάζ και να μοιραστούμε με το τηλεοπτικό κοινό όμορφες συνεντεύξεις και πληροφορίες! Παράλληλα μπαίνουν στο κάδρο και κάποιες υποχρεώσεις που είχα μιλήσει με το κανάλι που έρχονται από τον Φεβρουάριο και είχα εκφράσει την επιθυμία μου ότι θέλω να το κάνω παράλληλα ή να υπάρχει χρόνος να φύγω στο εξωτερικό κάτι που θα έφερνε δυσκολίες στο πλαίσιο της συνεργασίας!

»Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στον φίλο Κώστα και να του πω ότι οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί την βοήθεια μου θα την έχει. Θέλω να ευχαριστήσω το κανάλι και συγκεκριμένα την Αλκ. Μαραγκουδάκη , την Δώρα Γερογιάννη και την Αγλαΐα Παγώνα για τις αγωνίες και τις άπειρες συζητήσεις που κάναμε από τον Αύγουστο για να υπάρχει μία καλή συνεργασία και ένα ωραίο αποτέλεσμα στην εκπομπή», έγραψε μεταξύ άλλων.

Να σημειωθεί ότι, την Παρασκευή, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την εκπομπή και η Άννα Κανδύλη, ενώ αβέβαιο είναι το μέλλον του Στέργιου Σαμαρτζή που την Παρασκευή δεν βρέθηκε στο πάνελ.

