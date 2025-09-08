Ο Κώστας Τσουρός έκανε πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ – Τα πρώτα λόγια

Όταν το ρολόι έδειξε 15.30, το μεσημέρι της Δευτέρας, ο Κώστας Τσουρός υποδέχτηκε τους τηλεθεατές στη νέα του εκπομπή με τίτλο «Το’χουμε»! Ο παρουσιαστής ξεκινά δυναμικά τη σεζόν στη συχνότητα του ΣΚΑΪ, με ένα infotainment μαγκαζίνο, που θα δίνει lead in στην Τατιάνα Στεφανίδου.

«Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε! Ένα πράγμα έχω να σας πω… εδώ Το ‘χουμε! Είναι η πρώτη μας εκπομπή εδώ στον ΣΚΑΙ και πραγματικά επειδή όλοι στην καθημερινότητά μας πάντα λέμε ότι το ‘χουμε, αυτό θα κάνουμε κι εδώ μαζί σας.

Όλοι μαζί θα λέμε το ‘χουμε, θα σας κλείνουμε το μάτι, θα μας κλείνετε το μάτι και θα λέμε όλα πάνε καλά. ΣΚΑ(Ε)Ι δεν ΣΚΑ(Ε)Ι ο τζίτζικας, εμείς θα είμαστε εδώ παρέα κάθε μέρα στον ΣΚΑΙ, 15.30», είπε ο Κώστας Τσουρός.

O οικοδεσπότης υποδέχτηκε τους Άννα Κανδύλη, Δέσποινα Τσόκου, Στέργιο Σαμαρτζή, Ναταλία Αργυράκη, Τζώρτζια Γεωργίου και Χάρη Λεμπιδάκη, που θα τον πλαισιώνουν σε ενημέρωση και ψυχαγωγία αντίστοιχα.

