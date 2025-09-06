ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

Σε εντατικές προετοιμασίες βρίσκονται οι άνθρωποι του ΣΚΑΪ, καθώς πολλά πράγματα ετοιμάζονται για το προσεχές διάστημα. Η πρώτη εβδομάδα της Τατιάνας Στεφανίδου μπορεί να μην έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα στους πίνακες τηλεθέασης, όμως τα σχέδια παραμένουν ενεργά και οι προσδοκίες ζωντανές.

Έτσι, τη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου, στις 15.30, πρεμιέρα κάνει ο Κώστας Τσουρός με τη νέα εκπομπή «Το’χουμε»! Με αμεσότητα, σοβαρότητα, καθαρό λόγο, φρέσκιες ιδέες και διαφορετική προσέγγιση, ο παρουσιαστής θα δίνει άλλο ρυθμό στα απογεύματά μας! Μαζί με την Άννα Κανδύλη, τη Δέσποινα Τσόκου και τον Στέργιο Σαμαρτζή μπαίνουν στην καρδιά της επικαιρότητας και μας δίνουν την πιο καθαρή εικόνα της. Μαζί με τη Ναταλία Αργυράκη, τον Χάρη Λεμπιδάκη και την Τζώρτζια Γεωργίου, με πιο χαλαρή διάθεση, αναλαμβάνουν να μας ψυχαγωγήσουν με πλούσια θεματολόγια, ρεπορτάζ και πολλές εκπλήξεις. Το στοίχημα είναι μεγάλο, καθώς θα έχει να ανταγωνιστεί το βαρύ πυροβολικό που ακούει στο όνομα Νίκος Ευαγγελάτος, αλλά ο Κώστας ξέρει να τα καταφέρνει στα δύσκολα ειδικά όταν έχει… στο αυτί του την εμπειρότατη Ελεάννα Τρυφίδου στο τιμόνι της αρχισυνταξίας. Η πορεία της εκπομπής ευελπιστούν τα στελέχη να ανεβάσει κάπως και τις μετοχές του «Power Talk», που θα παίρνει lead in.

Στο Φάληρο, οι μηχανές δουλεύουν πυρετωδώς και για τη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Δημήτρης Πανόπουλος και Μάρτζυ Λαζάρου έρχονται στις 13 Σεπτεμβρίου, στις 14.30, με το «Weekend Live» για να δώσουν «ζωή» στην εν λόγω ζώνη του σταθμού. Το δίδυμο θα βρεθεί απέναντι από τη Ναταλία Γερμανού, αλλά και την ενημερωτική εκπομπή της Νατάσας Γιάμαλη στο MEGA, και οι ιθύνοντες αναμένουν τα αποτελέσματα.

Στη βραδινή ζώνη, το «Exathlon» παλεύει να βρει το κοινό του και τα στελέχη πειραματίζονται με τις ημέρες προβολής. Το νέο ριάλιτι θα προβάλλεται από σήμερα και κάθε Σάββατο στις 21.00, ενώ την Κυριακή θα προβληθεί best of επεισόδιο. Παράλληλα, αναβάλλεται η προβολή του τη Δευτέρα 8/9, αφού στη θέση του θα προβληθεί ξένη ταινία.

Όσον αφορά στο «Voice»; Το πιο δυνατό χαρτί του ΣΚΑΪ ξεκινά και στον αέρα βρίσκεται το τρέιλερ για τις οντισιόν στην Αθήνα. Όπως όλα δείχνουν η πρεμιέρα θα γίνει τον Οκτώβριο, όμως τα φώτα άναψαν και όλα προετοιμάζονται.