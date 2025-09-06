ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

Τα στελέχη του ΣΚΑΪ θα προσπαθήσουν να κερδίσουν το κοινό, πριν φουντώσει ο ανταγωνισμός

Newsbomb

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε εντατικές προετοιμασίες βρίσκονται οι άνθρωποι του ΣΚΑΪ, καθώς πολλά πράγματα ετοιμάζονται για το προσεχές διάστημα. Η πρώτη εβδομάδα της Τατιάνας Στεφανίδου μπορεί να μην έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα στους πίνακες τηλεθέασης, όμως τα σχέδια παραμένουν ενεργά και οι προσδοκίες ζωντανές.

Έτσι, τη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου, στις 15.30, πρεμιέρα κάνει ο Κώστας Τσουρός με τη νέα εκπομπή «Το’χουμε»! Με αμεσότητα, σοβαρότητα, καθαρό λόγο, φρέσκιες ιδέες και διαφορετική προσέγγιση, ο παρουσιαστής θα δίνει άλλο ρυθμό στα απογεύματά μας! Μαζί με την Άννα Κανδύλη, τη Δέσποινα Τσόκου και τον Στέργιο Σαμαρτζή μπαίνουν στην καρδιά της επικαιρότητας και μας δίνουν την πιο καθαρή εικόνα της. Μαζί με τη Ναταλία Αργυράκη, τον Χάρη Λεμπιδάκη και την Τζώρτζια Γεωργίου, με πιο χαλαρή διάθεση, αναλαμβάνουν να μας ψυχαγωγήσουν με πλούσια θεματολόγια, ρεπορτάζ και πολλές εκπλήξεις. Το στοίχημα είναι μεγάλο, καθώς θα έχει να ανταγωνιστεί το βαρύ πυροβολικό που ακούει στο όνομα Νίκος Ευαγγελάτος, αλλά ο Κώστας ξέρει να τα καταφέρνει στα δύσκολα ειδικά όταν έχει… στο αυτί του την εμπειρότατη Ελεάννα Τρυφίδου στο τιμόνι της αρχισυνταξίας. Η πορεία της εκπομπής ευελπιστούν τα στελέχη να ανεβάσει κάπως και τις μετοχές του «Power Talk», που θα παίρνει lead in.

Στο Φάληρο, οι μηχανές δουλεύουν πυρετωδώς και για τη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Δημήτρης Πανόπουλος και Μάρτζυ Λαζάρου έρχονται στις 13 Σεπτεμβρίου, στις 14.30, με το «Weekend Live» για να δώσουν «ζωή» στην εν λόγω ζώνη του σταθμού. Το δίδυμο θα βρεθεί απέναντι από τη Ναταλία Γερμανού, αλλά και την ενημερωτική εκπομπή της Νατάσας Γιάμαλη στο MEGA, και οι ιθύνοντες αναμένουν τα αποτελέσματα.

Στη βραδινή ζώνη, το «Exathlon» παλεύει να βρει το κοινό του και τα στελέχη πειραματίζονται με τις ημέρες προβολής. Το νέο ριάλιτι θα προβάλλεται από σήμερα και κάθε Σάββατο στις 21.00, ενώ την Κυριακή θα προβληθεί best of επεισόδιο. Παράλληλα, αναβάλλεται η προβολή του τη Δευτέρα 8/9, αφού στη θέση του θα προβληθεί ξένη ταινία.

Όσον αφορά στο «Voice»; Το πιο δυνατό χαρτί του ΣΚΑΪ ξεκινά και στον αέρα βρίσκεται το τρέιλερ για τις οντισιόν στην Αθήνα. Όπως όλα δείχνουν η πρεμιέρα θα γίνει τον Οκτώβριο, όμως τα φώτα άναψαν και όλα προετοιμάζονται.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πέφτουν οι τιμές των μπαταριών, παίρνουν σειρά τα αυτοκίνητα;

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πέφτουν οι τιμές των μπαταριών, παίρνουν σειρά τα αυτοκίνητα;

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έξτρα αύξηση έως και 55 ευρώ για εργαζόμενους συνταξιούχους

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ε-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Τι πληρώνουν από 8 έως 12 Σεπτεμβρίου

07:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo: Η παραγωγή του νέου αμιγώς ηλεκτρικού ES90 ξεκινά

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ανθρωποκυνηγητό για τον δολοφόνο δύο αστυνομικών - Αμοιβή 500.000 ευρώ για πληροφορίες

07:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Αρχίζουν τα νοκ άουτ, μαθαίνει πιθανό αντίπαλο η Εθνική Ελλάδας

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις: Η σύζυγός του περιέγραψε τη στιγμή που της ανακοίνωσαν τη διάγνωσή του για άνοια

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

06:55ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΘ: «Αστακός» η Θεσσαλονίκη - 3.000 αστυνομικοί στους δρόμους - Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλες συγκεντρώσεις σήμερα το απόγευμα για τα Τέμπη

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ημέρες καλοκαιριού το Σαββατοκύριακο - Πού θα χτυπήσουν καταιγίδες

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έκλεισε τα 100: Η μεγάλη γιορτή της πόλης ετοιμάζεται για τον 2ο αιώνα της

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Δικαιοσύνη, θεσμοί και δημόσια διοίκηση στο τελευταίο «κεφάλαιο» της Μαύρης Βίβλου της ΝΔ

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας «ανακάτεψε» τη ΔΕΘ: Η αρχηγική εμφάνιση, η «βροχή» προτάσεων και η αντίδραση των αντιπάλων

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Η στιγμή που κλέφτες «ξηλώνουν» κλιματιστικό από ταράτσα κτηρίου

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η καμόρα της Κρήτης: Συμβόλαια θανάτου, βόμβες, διακίνηση όπλων, εκβιασμοί, ναρκωτικά, υφαρπαγές περιουσίας της Εκκλησίας - Δύο δικογραφίες, 93 κατηγορούμενοι

06:15Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

ΔΕΘ: Με πακέτο μέτρων 1,7+1,5 δισ. ευρώ η ομιλία Μητσοτάκη - Τα σενάρια για την «έκπληξη» που θα ανακοινώσει το βράδυ

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για κάθε ταμείο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας «ανακάτεψε» τη ΔΕΘ: Η αρχηγική εμφάνιση, η «βροχή» προτάσεων και η αντίδραση των αντιπάλων

06:15Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

ΔΕΘ: Με πακέτο μέτρων 1,7+1,5 δισ. ευρώ η ομιλία Μητσοτάκη - Τα σενάρια για την «έκπληξη» που θα ανακοινώσει το βράδυ

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η καμόρα της Κρήτης: Συμβόλαια θανάτου, βόμβες, διακίνηση όπλων, εκβιασμοί, ναρκωτικά, υφαρπαγές περιουσίας της Εκκλησίας - Δύο δικογραφίες, 93 κατηγορούμενοι

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Η στιγμή που κλέφτες «ξηλώνουν» κλιματιστικό από ταράτσα κτηρίου

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ημέρες καλοκαιριού το Σαββατοκύριακο - Πού θα χτυπήσουν καταιγίδες

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις: Η σύζυγός του περιέγραψε τη στιγμή που της ανακοίνωσαν τη διάγνωσή του για άνοια

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αδιανόητη ουρά δεκάδων μέτρων για γνωστό fast food (video)

07:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Αρχίζουν τα νοκ άουτ, μαθαίνει πιθανό αντίπαλο η Εθνική Ελλάδας

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της» - Η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

19:21LIFESTYLE

Sicario: Πώς είναι χωρίς μάσκα ο τραγουδιστής - Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα - Η σύγκριση με τον Χρήστο Μάστορα

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

17:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρωτόδικη απόφαση–σταθμός: Κληρονόμησε 1.000.000 ευρώ σε χρέη και το δικαστήριο τα διέγραψε – Δεν είχε κάνει αποποίηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ