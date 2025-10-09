Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για την αναβάθμιση του Κωνσταντίνου Ζούλα μετά τα σενάρια απομάκρυνσής του

Τα τελευταία 24ώρα, ιδιαίτερα μετά το πρόωρο τέλος του «Power talk» από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, υπήρξαν δημοσιεύματα που έβαζαν στο στόχαστρο τον Κωνσταντίνο Ζούλα και έκαναν λόγο για ρήξη στη σχέση του με την ιδιοκτησία του σταθμού. Λίγες ώρες μετά, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξη προς το πρόσωπό του, ανακοινώθηκε ο νέος ρόλος του Κωνσταντίνου Ζούλα.

«Ενόψει της ριζικής ψηφιακής του αναβάθμισης τόσο στον ενημερωτικό, όσο και στον ψυχαγωγικό του τομέα, ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει ότι ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας αναλαμβάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου τη θέση του Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου Ενημέρωσης, διατηρώντας και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ Γενικός Διευθυντής του Ομίλου τοποθετείται ο κ. Βασίλης Κρητικός», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Στον ΣΚΑΪ μπορεί η φετινή σεζόν να ξεκίνησε με δυσκολίες στη μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη [τόσο με την Τατιάνα Στεφανίδου όσο και με τον Κώστα Τσουρό], όμως αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενημερωτικές εκπομπές στην πρωινή ζώνη προχωρούν με άκρως θετικό πρόσημο. Την ίδια ώρα το «Voice» σαρώνει τα βράδια του Σαββατοκύριακου, ενώ θα γίνει μία ενδυνάμωση και τόνωση της ψυχαγωγίας το προσεχές διάστημα με αρκετά νέα προγράμματα στην prime time.

