Οι επόμενες κινήσεις του ΣΚΑΪ μετά την Τατιάνα Στεφανίδου

Τι ετοιμάζει ο ΣΚΑΪ, μετά τη δυσάρεστη εξέλιξη με την Τατιάνα Στεφανίδου;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Οι επόμενες κινήσεις του ΣΚΑΪ μετά την Τατιάνα Στεφανίδου
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε με προβληματισμούς στο κανάλι του Φαλήρου, αφού το πρόωρο τέλος του «Power Talk» δεν αποτέλεσε ευχάριστη εξέλιξη ούτε για την ίδια την Τατιάνα Στεφανίδου ούτε για τα στελέχη που πίστεψαν στην επιστροφή της.

Το εν λόγω γεγονός συμπίπτει, μάλιστα, με την προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι του σταθμού να τονώσουν τη βραδινή ζώνη με ψυχαγωγικά φορμάτ με στόχο να επέλθουν επιτέλους τα αναμενόμενα νούμερα στους πίνακες της Nielsen.

Το επόμενο διάστημα φαίνεται κρίσιμο και σημαντικό, καθώς άτομα από τον ΣΚΑΪ υποστηρίζουν ότι ο,τιδήποτε εκτός ενημέρωσης έχει αποδειχτεί ότι δεν ρολάρει, την ίδια ώρα που η άλλη πλευρά κάνει αντίλογο και αναφέρεται στην ανάγκη ψυχαγωγικού περιεχομένου.

Πάντως, τα προγράμματα που έχουν ήδη αποφασισθεί θα βγουν στον αέρα και θα έχει ενδιαφέρον πού θα καθίσει η μπίλια της τηλεθέασης. Χαρακτηριστικά, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στις 21.00, στον αέρα θα βγει το «The Wall» με τον Χρήστο Φερεντίνο. Το πιο ανατρεπτικό και καθηλωτικό τηλεπαιχνίδι των τελευταίων ετών, που έχει αποκτήσει εκατομμύρια τηλεθεατές σε περισσότερες από 32 χώρες, έρχεται στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ! Ο παρουσιαστής, με τη χαρακτηριστική αμεσότητα, το χιούμορ και την εμπειρία χρόνων στη συγκεκριμένη τυπολογία προγράμματος, αναλαμβάνει δράση! Στέκεται δίπλα στους παίκτες και τους εμψυχώνει στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν τον γιγαντιαίο «Τοίχο» ύψους 12 μέτρων!

Την Τετάρτη 15 του μήνα, πρεμιέρα θα κάνει το πρότζεκτ «Η Ελλάδα ψηφίζει». Για δεύτερη χρονιά οι πιο ταιριαστοί «Αταίριαστοι» επιστρέφουν, αυτή τη φορά στην καθημερινή αρένα και την prime time.

Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στον αέρα θα βγει το «The Floor», το πιο φανταστικό και... υψηλών ταχυτήτων τηλεπαιχνίδι-σόου παγκοσμίως, που αποτελεί την μεταφορά του ομότιτλου format των Talpa Studios. Ο Γιώργος Λιανός, ένας από τους πιο αγαπημένους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης, έρχεται με αστείρευτο χιούμορ, ενέργεια και παιχνιδιάρικη διάθεση. Σε μία εντυπωσιακή αρένα, στην Ολλανδία, υποδέχεται 100 παίκτες, ηλικίας 19-69 χρονών, ανθρώπους της διπλανής πόρτας, και δίνει το σύνθημα για τις πιο απολαυστικές και, ταυτόχρονα, δυναμικές μονομαχίες γνώσεων.

Την ίδια ημέρα, στις 23.00, ξεκινά η εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη». Ο δημοφιλής κωμικός, παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, Φάνης Λαμπρόπουλος, με αστείρευτο χιούμορ και αγαπησιάρικη διάθεση, υποδέχεται σε κάθε εκπομπή δύο ξεχωριστούς καλεσμένους. Ωστόσο, οι συνεντεύξεις δεν ακολουθούν ποτέ την πεπατημένη. Happenings, εξομολογήσεις, ανατροπές και διάδραση με το κοινό υπόσχονται να μην αφήσουν τον καλεσμένο να ησυχάσει λεπτό!

Το lead in στη Σία Κοσιώνη

Από τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στις 19.35, στον αέρα θα βρίσκεται η εκπομπή «Διαχωρίζω τη θέση μου». Ο Μάνος Βουλαρίνος έρχεται καθημερινά με ένα φορμάτ αιχμηρού σχολιασμού που καυτηριάζει θέματα της επικαιρότητας. Η Σία Κοσιώνη θα παίρνει το lead in και οι ιθύνοντες ευελπιστούν η «πάσα» να είναι πιο δυνατή.

Τι συμβαίνει με τον Κώστα Τσουρό

Αν και ακούγονται διάφορα σενάρια από την ημέρα που ολοκληρώθηκε το «Power Talk», μέχρι αυτή τη στιγμή τα στελέχη του ΣΚΑΪ επιμένουν ότι ο Κώστας Τσουρός πρέπει να παραμείνει στη θέση του και το μαγκαζίνο «Το’χουμε» να μην αλλάξει ώρα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Έχετε μέρος να μείνω;» - Τι είπε ο δράστης πριν τη διπλή δολοφονία - «Κλειδί» η κατάθεση του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Το Άσυλο Ανιάτων αναβαθμίζει τον ιατροτεχνολογικό του εξοπλισμό με δωρεά από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα

07:13LIFESTYLE

Πένυ Σκάρου: «Με βίασε 70χρονος και έμεινα έγκυος»

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ο ομογενής ﻿Αρτέμιος Μίντζας πυροβολούσε για δύο ώρες στο Κρόιντορ Παρκ στο Σίδνεϊ - Τραυματίστηκαν 16 άνθρωποι

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 7 Οκτωβρίου

06:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαμεσολαβητής για σύνθετες κληρονομιές - Πώς θα επιλύονται οι διαφορές

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ελλάδα, η συνήθειά σου - 5 αλλαγές προπονητή σε μόλις 6 αγωνιστικές

06:32LIFESTYLE

Οι επόμενες κινήσεις του ΣΚΑΪ μετά την Τατιάνα Στεφανίδου

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς - Στις 15 Οκτωβρίου η λίστα με τα φθηνότερα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Η στιγμή που χαστουκίζει την εν διαστάσει γυναίκα του - Ταμπουρώθηκε στο σπίτι μαζί της - Βίντεο-ντοκουμέντο

06:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει τον πολιτικό χάρτη η παραίτηση Τσίπρα – Τι σημαίνει για ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ –Οι «εκλεκτοί» που θα στελεχώσουν το νέο κόμμα

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς διαβάζουν στην κυβέρνηση την παραίτηση Τσίπρα και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Άφησε ζωντανό τον ανιψιό του θύματος - Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα κληρονομικά

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα γίνει με τον Ερντογάν; Από τη «βελούδινη» διαδοχή, στην ισόβια διακυβέρνηση - Όλα τα σενάρια, ο Δημήτρης Σταθακόπουλος εξηγεί

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Από την πρώτη «Ιντιφάντα« στο «Μαύρο Σάββατο» του Ισραήλ - Το «φάντασμα» της οργάνωσης που θα κρίνει την επόμενη ημέρα στη Μ. Ανατολή - Explainer video

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εμπλοκή με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Τελικά ποιοι δεν θέλουν να προχωρήσει το έργο

06:00MEETING POINT

Ο Αλέξης Τσίπρας και οι τρεις μετασχηματισμοί

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καταιγίδες έφερε η κακοκαιριά «Μπάρμπαρα» - Με θυελλώδεις ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας η Τρίτη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Έχετε μέρος να μείνω;» - Τι είπε ο δράστης πριν τη διπλή δολοφονία - «Κλειδί» η κατάθεση του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

07:13LIFESTYLE

Πένυ Σκάρου: «Με βίασε 70χρονος και έμεινα έγκυος»

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ο ομογενής ﻿Αρτέμιος Μίντζας πυροβολούσε για δύο ώρες στο Κρόιντορ Παρκ στο Σίδνεϊ - Τραυματίστηκαν 16 άνθρωποι

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Η στιγμή που χαστουκίζει την εν διαστάσει γυναίκα του - Ταμπουρώθηκε στο σπίτι μαζί της - Βίντεο-ντοκουμέντο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καταιγίδες έφερε η κακοκαιριά «Μπάρμπαρα» - Με θυελλώδεις ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας η Τρίτη

06:00MEETING POINT

Ο Αλέξης Τσίπρας και οι τρεις μετασχηματισμοί

06:32LIFESTYLE

Οι επόμενες κινήσεις του ΣΚΑΪ μετά την Τατιάνα Στεφανίδου

23:16ΕΛΛΑΔΑ

«Έξυπνες» κάμερες: Σε ποιους δρόμους της Αττικής θα τοποθετηθούν - Σε εφαρμογή οι πρώτες 41

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Από την πρώτη «Ιντιφάντα« στο «Μαύρο Σάββατο» του Ισραήλ - Το «φάντασμα» της οργάνωσης που θα κρίνει την επόμενη ημέρα στη Μ. Ανατολή - Explainer video

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εμπλοκή με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Τελικά ποιοι δεν θέλουν να προχωρήσει το έργο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ για Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Πρέπει να δει γιατρό - Είναι τόσο θυμωμένη, τόσο τρελή»

23:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Σταματήστε να λέτε ψέματα, θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου»

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Δροσιά: Εξελίξεις στην απόπειρα δολοφονίας 38χρονου - Τι λέει η πρώην σύντροφός του - Ο συγκάτοικος αμφισβητεί το άλλοθι του βασικού υπόπτου

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν Μυκηναϊκό Οικισμό στο Μακρυχώρι - Σε εξέλιξη οι έρευνες

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Δολοφονία δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα - Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της εκτέλεσης - Βίντεο

13:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Οι δύο απόπειρες δολοφονίας στον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Γιατί δεν έμενε σπίτι του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ