Οι επόμενες κινήσεις του ΣΚΑΪ μετά την Τατιάνα Στεφανίδου

Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε με προβληματισμούς στο κανάλι του Φαλήρου, αφού το πρόωρο τέλος του «Power Talk» δεν αποτέλεσε ευχάριστη εξέλιξη ούτε για την ίδια την Τατιάνα Στεφανίδου ούτε για τα στελέχη που πίστεψαν στην επιστροφή της.

Το εν λόγω γεγονός συμπίπτει, μάλιστα, με την προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι του σταθμού να τονώσουν τη βραδινή ζώνη με ψυχαγωγικά φορμάτ με στόχο να επέλθουν επιτέλους τα αναμενόμενα νούμερα στους πίνακες της Nielsen.

Το επόμενο διάστημα φαίνεται κρίσιμο και σημαντικό, καθώς άτομα από τον ΣΚΑΪ υποστηρίζουν ότι ο,τιδήποτε εκτός ενημέρωσης έχει αποδειχτεί ότι δεν ρολάρει, την ίδια ώρα που η άλλη πλευρά κάνει αντίλογο και αναφέρεται στην ανάγκη ψυχαγωγικού περιεχομένου.

Πάντως, τα προγράμματα που έχουν ήδη αποφασισθεί θα βγουν στον αέρα και θα έχει ενδιαφέρον πού θα καθίσει η μπίλια της τηλεθέασης. Χαρακτηριστικά, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στις 21.00, στον αέρα θα βγει το «The Wall» με τον Χρήστο Φερεντίνο. Το πιο ανατρεπτικό και καθηλωτικό τηλεπαιχνίδι των τελευταίων ετών, που έχει αποκτήσει εκατομμύρια τηλεθεατές σε περισσότερες από 32 χώρες, έρχεται στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ! Ο παρουσιαστής, με τη χαρακτηριστική αμεσότητα, το χιούμορ και την εμπειρία χρόνων στη συγκεκριμένη τυπολογία προγράμματος, αναλαμβάνει δράση! Στέκεται δίπλα στους παίκτες και τους εμψυχώνει στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν τον γιγαντιαίο «Τοίχο» ύψους 12 μέτρων!

Την Τετάρτη 15 του μήνα, πρεμιέρα θα κάνει το πρότζεκτ «Η Ελλάδα ψηφίζει». Για δεύτερη χρονιά οι πιο ταιριαστοί «Αταίριαστοι» επιστρέφουν, αυτή τη φορά στην καθημερινή αρένα και την prime time.

Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στον αέρα θα βγει το «The Floor», το πιο φανταστικό και... υψηλών ταχυτήτων τηλεπαιχνίδι-σόου παγκοσμίως, που αποτελεί την μεταφορά του ομότιτλου format των Talpa Studios. Ο Γιώργος Λιανός, ένας από τους πιο αγαπημένους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης, έρχεται με αστείρευτο χιούμορ, ενέργεια και παιχνιδιάρικη διάθεση. Σε μία εντυπωσιακή αρένα, στην Ολλανδία, υποδέχεται 100 παίκτες, ηλικίας 19-69 χρονών, ανθρώπους της διπλανής πόρτας, και δίνει το σύνθημα για τις πιο απολαυστικές και, ταυτόχρονα, δυναμικές μονομαχίες γνώσεων.

Την ίδια ημέρα, στις 23.00, ξεκινά η εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη». Ο δημοφιλής κωμικός, παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, Φάνης Λαμπρόπουλος, με αστείρευτο χιούμορ και αγαπησιάρικη διάθεση, υποδέχεται σε κάθε εκπομπή δύο ξεχωριστούς καλεσμένους. Ωστόσο, οι συνεντεύξεις δεν ακολουθούν ποτέ την πεπατημένη. Happenings, εξομολογήσεις, ανατροπές και διάδραση με το κοινό υπόσχονται να μην αφήσουν τον καλεσμένο να ησυχάσει λεπτό!

Το lead in στη Σία Κοσιώνη

Από τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στις 19.35, στον αέρα θα βρίσκεται η εκπομπή «Διαχωρίζω τη θέση μου». Ο Μάνος Βουλαρίνος έρχεται καθημερινά με ένα φορμάτ αιχμηρού σχολιασμού που καυτηριάζει θέματα της επικαιρότητας. Η Σία Κοσιώνη θα παίρνει το lead in και οι ιθύνοντες ευελπιστούν η «πάσα» να είναι πιο δυνατή.

Τι συμβαίνει με τον Κώστα Τσουρό

Αν και ακούγονται διάφορα σενάρια από την ημέρα που ολοκληρώθηκε το «Power Talk», μέχρι αυτή τη στιγμή τα στελέχη του ΣΚΑΪ επιμένουν ότι ο Κώστας Τσουρός πρέπει να παραμείνει στη θέση του και το μαγκαζίνο «Το’χουμε» να μην αλλάξει ώρα.