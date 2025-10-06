ΣΚΑΪ: Η Τατιάνα Στεφανίδου έφυγε, το νέο πρόγραμμα που έρχεται

Η Τατιάνα Στεφανίδου αποτελεί πλέον παρελθόν από τον ΣΚΑΪ, καθώς την Παρασκευή ανακοινώθηκε η λήξη της συνεργασίας τους. Η παρουσιάστρια και το κανάλι, διατηρώντας καλές σχέσεις, προχώρησαν σε ένα συναινετικό διαζύγιο καθώς η πορεία του «Power Talk» δεν ήταν η αναμενόμενη.

Από σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στη θέση της κοινωνικής εκπομπής μπαίνει ελληνική ταινία καλύπτοντας το κενό. «Η ψεύτρα», ο «Φαντασμένος», θα δίνουν lead in στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τη Σία Κοσιώνη γι’ αυτή την εβδομάδα.

Από τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στις 19.35, προστίθεται η σατιρική εκπομπή του Μάνου Βουλαρίνου. Στόχος των ανθρώπων του ΣΚΑΪ είναι η Σία Κοσιώνη να παίρνει μία πιο δυνατή «πάσα» προκειμένου να ανέβουν τα νούμερα τηλεθέασης.

Το κανάλι κινείται, γενικότερα, σε τροχιά αλλαγών και ποντάρει πολύ και στην ψυχαγωγία στη βραδινή ζώνη. Τα αποτελέσματα των ανακατατάξεων θα φανούν το προσεχές διάστημα.

Διαβάστε επίσης