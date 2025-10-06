Τηλεθέαση: Το «Voice» έδειξε τη δύναμή του – Τι έκαναν οι σειρές και το τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1

Το βράδυ της Κυριακής, το «Voice» ήρθε με φόρα στη συχνότητα του ΣΚΑΪ και κέρδισε την πρώτη θέση. Οι εξαιρετικές ερμηνείες των διαγωνιζόμενων σε συνδυασμό με τις μοναδικές στιγμές που χάρισαν, μαζί με τους coaches, έκαναν την πλειοψηφία του τηλεοπτικού κοινού να το επιλέξει για την ψυχαγωγία του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, ο μουσικός διαγωνισμός κατέκτησε την πρώτη θέση στο σύνολο, στη ζώνη μετάδοσης του, με 23,7%, καθώς και στο δυναμικό κοινό 18-54 με 17,4%. 2.566.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν το «The Voice of Greece» έστω για 1’.

Την ίδια ώρα, «Η Γη της ελιάς» του MEGA κατέγραψε 16,1% στο σύνολο και 8,8% στο δυναμικό κοινό. Η κωμωδία του STAR, «Τα Φαντάσματα», μία από τις ωραιότερες σειρές των τελευταίων ετών, ζόρισε το «Voice» στο δυναμικό κοινό σημειώνοντας 16%. Στο σύνολο το σίριαλ κέρδισε το 13,4%.

Το νέο τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1, «Don’t Forget The Lyrics», σημείωσε 10,9% στο σύνολο και 9,6% στο δυναμικό κοινό. Ο ανταγωνισμός, όπως αποτυπώνεται, βάζει φωτιά στη βραδινή ζώνη της Κυριακής και η μάχη αναμένεται σκληρή.

