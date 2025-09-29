Οι νικητές της Κυριακής: Ο ασταμάτητος Μάνεσης, η Γερμανού και τα «Φαντάσματα» που τρόμαξαν το Voice

Την Κυριακή ο ανταγωνισμός καλά κρατά, καθώς από το πρωί έως το βράδυ ρίχνονται στην αρένα εκπομπές και σειρές.

Στην πρωινή ζώνη, ο Νίκος Μάνεσης με το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον ALPHA κατέγραψε 17,1% στο σύνολο και 16,7% στο δυναμικό κοινό. Το «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA κράτησε παρέα στο 11,6% του συνόλου και το 10,4% στο δυναμικό κοινό, ενώ οι «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ στο 12,4% και στο 7,9% αντίστοιχα. Το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1 σημείωσε 7,1% στο σύνολο και 7,3% στο δυναμικό κοινό και το «Ραντεβού το ΣΚ» στο OPEN 5,1% και 4%.

Στη μεσημεριανή ζώνη, η Ναταλία Γερμανού και το μαγκαζίνο «Καλύτερα δε γίνεται» στον ALPHA κατέγραψε 15,5% στο σύνολο και 14,9% στους τηλεθεατές 18-54. Το «Weekend Live» του ΣΚΑΪ έκανε 6,5% και 6,6% στο δυναμικό κοινό.

Στη βραδινή ζώνη, τα «Φαντάσματα» έκαναν πρεμιέρα στο STAR σημειώνοντας 15,3% στο σύνολο και 18,4% στους τηλεθεατές 18-54. Η σειρά ήρθε με φόρα στο κανάλι της Κηφισιάς και αναμένεται να είναι η κωμωδία της σεζόν. Την ίδια ώρα, το «Voice» του ΣΚΑΪ κράτησε παρέα στο 21,1% του συνόλου και στο 13,4% του δυναμικού κοινού. Το μουσικό σόου έφερε χαμόγελα στο Φάληρο, καθώς διεκδικεί την πρώτη θέση μετά από καιρό.

