Νεφέλη Μεγκ: Οι αντιδράσεις για το βίντεο με τη Σίσσυ Χρηστίδου και οι νέες δηλώσεις

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανάρτηση της Νεφέλης Μεγκ, στο Tik Tok. Η TikToker και δημοσιογράφος, που ανήκει στην οικογένεια του ΣΚΑΪ, το Σάββατο, ανήρτησε ένα βίντεο από την πρεμιέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» και σχολίασε την εμφάνιση της Σίσσυς Χρηστίδου.

«Μια βιομηχανία που πουλάει ματαιοδοξία, αντί να γιορτάζει την ποικιλομορφία. Κρίμα», έγραψε η Νεφέλη Μεγκ για τη Σίσσυ Χρηστίδου. Οι followers της αντέδρασαν, με έναν από τους ακολούθους της να γράφει: «Γιατί έτσι γουστάρει να είναι… Δεν καταλαβαίνω γιατί ενοχλεί ότι κάποιος θέλει να αλλάξει κάτι πάνω του».

Τότε, η Μεγκ απάντησε: «Είμαστε Οκαυ με τη βιομηχανία αυτής της μόδας; Με τα ενέσιμα; Είμαστε Οκαυ με τα πρότυπα που περνάει αυτό;»…

«Εσύ να τα λες αυτά γιατί;;; Τι σε νοιάζει τι κάνει;», σχολίασε κάποιος άλλος με την influencer να σχολιάζει: «Δεν είναι θέμα “τι κάνει η Σίσσυ”, είναι ότι η τηλεόραση φτιάχνει πρότυπα. Όταν βλέπεις και το πρόσωπο να αλλάζει με ενέσιμα, με fillers, με το Instagram look, το μήνυμα που περνάει είναι ότι ούτε τα φυσικά χαρακτηριστικά μας είναι αρκετά. Κι αυτό δεν αφορά μόνο εκείνη, αφορά όλες τις γυναίκες που βλέπουν την εικόνα αυτή σαν “νέο φυσιολογικό”»…

Το μεσημέρι της Τετάρτης, ενώ το θέμα σχολιαζόταν στο «Πρωινό» του Αnt1, η ίδια η Νεφέλη έστειλε ένα μήνυμα στη Φωτεινή Πετρογιάννη τονίζοντας ότι θέλει να ακουστεί on air: «Δεν είπα ποτέ για τα κιλά της Σίσσυς. Ως παθούσα νευρικής ανορεξίας, δεν θα το έκανα ποτέ. Για τις αισθητικές παρεμβάσεις μίλησα ουσιαστικά, γιατί αυτό παρατήρησα και προσωπικά είμαι πολύ κατά. Τη θαυμάζω πάρα πολύ τη Σίσσυ, γι’ αυτό και στενοχωρήθηκα. Για παράδειγμα δεν έχω πει τίποτα για άλλες παρουσιάστριες, που έχουν αλλάξει σχεδόν τα πάντα.

Δεν θέλω virality, δεν θέλω cloud, δεν έχω καμία όρεξη να με παίζει ο Λιάγκας. Αλήθεια, δεν το έχω ανάγκη. Εγώ έχω το κοινό μου. Αν στενοχώρησα ανθρώπους με το γεγονός ότι είμαι κατά των αισθητικών παρεμβάσεων, γιατί αναπαράγουν μία ψεύτικη εικόνα ομορφιάς που ποτέ δε μπορείς να φτάσεις, συγγνώμη αλλά αυτή είναι η άποψή μου».