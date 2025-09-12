Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Βαρκελώνη με τους γιους της

Η παρουσιάστρια γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Ισπανία λίγο πριν την έναρξη της εκπομπής της

Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Βαρκελώνη με τους γιους της
Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα για την Σίσσυ Χρηστίδου, αφού η παρουσιάστρια έχει τα γενέθλιά της και δεν θα μπορούσε να τα γιορτάσει καλύτερα, από το να έχει στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η παρουσιάστρια πέρασε τα γενέθλιά της στην Βαρκέλωνη με τους γιους της, τον Φίλιππο - Ραφαήλ και τον Μιχαήλ - Άγγελο,

«Birthdaying in Barcelona with my boys my 45 trips around the sun!» έγραψε στις φωτογραφίες που ανέβασε η Σίσσυ Χρηστίδου, που θα πει «Γενεθλιάζοντας στην Βαρκελώνη με τα αγόρια μου τις 45 περιστροφές γύρω από τον ήλιο!».

Η τούρτα δεν μπορούσε να λείπει από τα γενέθλια και μάλιστα ήταν παραγγελιά από Ελλάδα για να της κάνει έκπληξη μια καλή της φίλη.

https://www.instagram.com/p/DOgBwNgiDkc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

