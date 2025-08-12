Σίσσυ Χρηστίδου: Πόζαρε στην αγκαλιά του αδερφού της με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Μετά από τις διακοπές της στα Κύθηρα παρέα με καλούς της φίλους, η Σίσσυ Χρηστίδου ταξίδεψε μαζί με την οικογένειά της στη μαγευτική Χαλκιδική, έναν τόπο που λατρεύει και επισκέπτεται συχνά.

Η παρουσιάστρια απολαμβάνει πολύτιμες στιγμές ξεκούρασης και γέλιου με τα παιδιά της και τον αγαπημένο της αδερφό, τον Γιάννη Χρηστίδη.

Η Σίσσυ Χρηστίδου έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για την δεμένη σχέση που έχει με τον αδερφό της, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που μοιράζεται φωτογραφίες τους στα social media.

Το βράδυ της Δευτέρας (11/8) η παρουσιάστρια ανήρτησε μία φωτογραφία, όπου ποζάρει στην αγκαλιά του Γιάννη, με φόντο το μαγικό ηλιοβασίλεμα μιας από τις πανέμορφες παραλίες της Χαλκιδικής.

Η Σίσσυ Χρηστίδου συνόδευσε την φωτογραφία με τη συγκινητική φράση: «Αχ… Χαλκιδική μου… σπίτι μου… αδερφάκι μου».

