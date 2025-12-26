Ελεγχόμενη έκρηξη στην Κυψέλη για την εξουδετέρωση ύποπτου αντικειμένου

Ελεγχόμενη έκρηξη σημειώθηκε στην Κυψέλη από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) το απόγευμα της Παρασκευής (26/12), για την εξουδετέρωση ενός ύποπτου αντικείμενου που ήταν τυλιγμένο με καφέ ταινία και από το οποίο εξείχε ένα καλώδιο.

Το ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε από περιοίκο, και η αστυνομία προχώρησε άμεσα στον αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων για περίπου μία ώρα στην οδό Δροσοπούλου, από το ύψος της οδού Ανάφης.

Τελικά αποδείχθηκε πως δεν επρόκειτο για εκρηκτικό μηχανισμό και λίγο μετά τις 17:30, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

