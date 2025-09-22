Φαίη Σκορδά: Η Σίσσυ Χρηστίδου είναι η κοκκινομάλλα της ελληνικής τηλεόρασης

Η Σίσσυ Χρηστίδου, στην πρεμιέρα της εκπομπής της «Χαμογέλα και Πάλι», έκλεψε τις εντυπώσεις. Γιατί πολύ απλά εμφανίστηκε αδυνατισμένη, με άλλο κούρεμα και αρκετά φωτεινή.

Η Σίσσυ Χρηστίδου με την είσοδό της στο πλατό της εκπομπής, είπε στους τηλεθεατές: «Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Αυτό το άγχος ρε παιδί μου δεν περνάει ποτέ; Όσες πρεμιέρες, η καρδιά χτυπάει δυνατά λες και το κάνεις πρώτη φορά. Καλώς ήρθατε στο σπίτι μας, στο πλατό μας, στην παρέα μας. Για άλλη μια χρονιά εδώ, 8η σαν παρέα και 5η μέσα από τη συχνότητα του Mega». Αμέσως, μετά έδωσε τον λόγο στους συνεργάτες της.

Η Σίσσυ Χρηστίδου έλαβε και ανθοδέσμες με ευχές από τον πατέρα της, τον αδελφό της και τον παραγωγό της. Όμως, τα βλέμματα τράβηξε η νέα εμφάνισή της. Άλλαξε τα μαλλιά της, διατηρώντας βέβαια το κόκκινο χρώμα τους και αδυνάτισε αρκετά, κάτι που σχολίασαν και αρκετοί στα σόσιαλ μίντια.

Η Σίσσυ Χρηστίδου δεν έχει μιλήσει ακόμη για τη νέα της αλλαγή, όμως είχε πει πως προσπαθεί να βελτιώσει την υγεία της και να χάσει βάρος, με ισορροπημένη διατροφή.

Τη νέα της εμφάνιση σχολίασε και η Φαίη Σκορδά, λέγοντας: «Είναι η κοκκινομάλλα της ελληνικής τηλεόρασης. Έχει ένα θεϊκό πρόσωπο. Την είδα πολύ ανανεωμένη, μου άρεσε πολύ».