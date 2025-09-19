Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Με αυτόν τον άνθρωπο έκανα δύο υπέροχα παιδιά, αυτό κρατώ μόνο»

Ο Θοδωρής Μαραντίνης βρέθηκε καλεσμένος, το πρωί της Παρασκευής (19/9) στην εκπομπή «Super Katerina».

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης και frontman των Onirama μίλησε για την δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, Σίσσυ Χρηστίδου, τα παιδιά του και πώς διαχειρίζεται το κομμάτι της δημοσιότητας σχετικά με την οικογένειά του.

«Επειδή αυτό έχει τραβήξει αρκετά και δυστυχώς έχει δημοσιοποιηθεί και τροφοδοτείται, πήρα την απόφαση το καλοκαίρι ότι θέλω να τελειώσει, να αλλάξω σελίδα και να προχωρήσω τη ζωή μου μπροστά. Όλο αυτό ανήκει στο παρελθόν, έχει κλείσει και δεν θα ασχοληθώ άλλο», εξομολογήθηκε αρχικά ο Θοδωρής Μαραντίνης, αποκαλύπτοντας πως έχει κάνει μία πρόταση να λυθεί το ζήτημα εξωδικαστικά.

«Θεωρητικά, τη συνεπιμέλεια των παιδιών την έχουν αυτόματα και οι δύο γονείς, όταν παντρευτούν. Δεν ξέρω γιατί, όταν χωρίζεις, πρέπει να περάσεις από κάποιο τεστ για τη συνεπιμέλεια. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες, η γυναίκα πρέπει να μοιραστεί πλέον εκτός από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις», πρόσθεσε ο τραγουδιστής.

«Με αυτόν τον άνθρωπο έκανα δύο υπέροχα παιδιά, είναι η γυναίκα των παιδιών μου, αυτό κρατάω μόνο. Τα παιδιά θα πουν αν είμαστε καλοί γονείς ή όχι, καμία τηλεόραση και κανένα δικαστήριο», υπογράμμισε ο Θοδωρής Μαραντίνης στη συνέχεια της κουβέντας.

Όταν η Κατερίνα Καινούργιου τον ρώτησε για τη δημοσιότητα και τον τρόπο που επιλέγει ο ίδιος να διαχειρίζεται την εικόνα των παιδιών του, ο Θοδωρής Μαραντίνης απάντησε:

«Παλιότερα είχα ανεβάσει κι εγώ κάποιες δραστηριότητες με τα παιδιά μου στα social media, λίγο πλάτη. Όπως όλοι, είχα πέσει στην παγίδα της εύκολης αποδοχής του κοινού. Όσο τους δίνεις κλειδαρότυπα, αυτό τους αρέσει. Μετά, κατάλαβα ότι αυτό δεν είναι σωστό και τα κατέβασα όλα. Δεν θεωρώ σωστό ένας γονιός να χρησιμοποιεί το παιδί του εμπορικά, στην πράξη είναι παιδική εργασία αυτό στα social media. Η ψευδαίσθηση του να αρεσκόμαστε στο εύκολο like θα πρέπει να μπαίνει στη ζυγαριά σε σχέση με τον ψυχισμό του παιδιού. Το παιδί δεν έχει ερωτηθεί αν θέλει να ανέβει η φατσούλα του και να κρατάει ένα απορρυπαντικό ή μια σχολική τσάντα. Δεν είναι σωστό. Οποιοσδήποτε άνθρωπος στα social media έχει πάνω από 700 followers για μένα είναι εμπορικός λογαριασμός. Άρα, ό,τι ανεβάζει έχει εμπορικό σκοπό, είτε αυτό έχει να κάνει με την εικόνα του ή με τα χρήματα».

Διαβάστε επίσης