Θοδωρής Μαραντίνης: Στην Μύκονο με τον μεγάλο γιο του, Φίλιππο - Βίντεο

Στην Μύκονο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Θοδωρής Μαραντίνης.

Ο frontman των Onirama εντοπίστηκε από την κάμερα του Mykonos Live TV σε βραδυνή έξοδό του στα Ματογιάννια μαζί με τον μεγάλο του γιο, Φίλιππο, ο οποίος σε λίγες μέρες κλείνει τα 17.

Ο Θοδωρής Μαραντίνης, μπορεί να έχει ακολουθήσει χωριστούς δρόμους με την πρώην σύζυγό του, Σίσσυ Χρηστίδου, ωστόσο απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή και των δύο είναι οι γιοι τους.

Δείτε βίντεο με την βόλτα του Θοδωρή Μαραντίνη στα σοκάκια της Μυκόνου:

