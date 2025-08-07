Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου με τη μητέρα της στη Μύκονο - Δείτε βίντεο
'Εκαναν βόλτα στα Ματόγιαννια
Στη Μύκονο εντόπισε η κάμερα του Mykonos Live TV την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η οποία έκανε βόλτα στα Ματογιάννια μαζί με τη μητέρα της, Έφη.
Τις δύο γυναίκες συνάντησε ο ρεπόρτερ του καναλιού και είχαν μια σύντομη συνομιλία on camera.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
