Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου με τη μητέρα της στη Μύκονο - Δείτε βίντεο

Στη Μύκονο εντόπισε η κάμερα του Mykonos Live TV την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η οποία έκανε βόλτα στα Ματογιάννια μαζί με τη μητέρα της, Έφη.

Τις δύο γυναίκες συνάντησε ο ρεπόρτερ του καναλιού και είχαν μια σύντομη συνομιλία on camera.

Δείτε το σχετικό βίντεο: