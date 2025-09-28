Σίσσυ Χρηστίδου: «Αν επιλέξει η άλλη πλευρά τον δικαστικό δρόμο πρέπει να ακολουθήσεις»

Με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε η Όλγα Κεφαλογιάννη στο Buongiorno σχετικά με τη δικαστική της αντιπαράθεση με τον πρώην σύζυγό της, η Σίσσυ Χρηστίδου σχολίασε το θέμα μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!».

Η παρουσιάστρια, η οποία και η ίδια βρίσκεται σε δικαστική διένεξη με τον Θοδωρή Μαραντίνη, τόνισε ότι μια τέτοια διαδικασία είναι εξαιρετικά απαιτητική, ιδιαίτερα όταν βρίσκεσαι διαρκώς στο προσκήνιο και υπό τα φώτα της δημοσιότητας.

«Η Όλγα Κεφαλογιάννη μιλάει και χωρίς να δίνει κάποιες λεπτομέρειες και αισθάνεται ότι πρέπει να τα πει, ίσως γιατί έχει πάρει αυτή την έκταση. Απ’ ότι καταλαβαίνω έχει μέλλον αυτή η ιστορία. Αυτό προαναγγέλλει ουσιαστικά. Δυστυχώς όταν μια τέτοια ιστορία παίρνει τον δικαστικό δρόμο, δεν είναι στο δικό σου χέρι πάντα. Αν το επιλέξει η άλλη πλευρά πρέπει να ακολουθήσεις τον δρόμο αυτό. Εντάξει είναι πιο δύσκολο όταν είσαι στα φώτα, αλλά είναι διαχειρίσιμο, όλα να γίνουν για καλό» σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου.