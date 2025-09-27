H Κλαυδία επέστρεψε στο The Voice: Με την πρώτη της νότα, γύρισε την καρέκλα η Παπαρίζου

Έκπληξη στους κριτές από την Κλαυδία που ερμήνευσε το Roxanne και στη συνέχεια την Αστερομάτα

«Η ιστορία επαναλαμβάνεται» είπε για την επιστροφή της Κλαυδίας στη σκηνή του The Voice ο Πάνος Μουζουράκης, καλωσορίζοντας την τραγουδίστρια στο παιχνίδι που την έκανε γνωστή.

Η νεαρή τραγουδίστρια της «Αστερομάτας» στην Eurovision, αρχικά εμφανίστηκε σαν παίκτρια, κάνοντας και τους 4 κριτές να γυρίσουν και τις καρέκλες τους – μάλιστα, η Έλενα Παπαρίζου «πάτησε το κουμπί» με την πρώτη νότα που τραγούδησε η ερμηνεύτρια.

Έχω θέσει τις προσδοκίες μου πολύ ψηλά και απολαμβάνω τη ζωή, είπε μεταξύ άλλων η Κλαυδία.

Στη συνέχεια η Κλαυδία ερμήνευσε την «Αστερομάτα» στη σκηνή, καθηλώνοντας το κοινό.

