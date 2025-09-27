H Κλαυδία επέστρεψε στο The Voice: Με την πρώτη της νότα, γύρισε την καρέκλα η Παπαρίζου
Έκπληξη στους κριτές από την Κλαυδία που ερμήνευσε το Roxanne και στη συνέχεια την Αστερομάτα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
«Η ιστορία επαναλαμβάνεται» είπε για την επιστροφή της Κλαυδίας στη σκηνή του The Voice ο Πάνος Μουζουράκης, καλωσορίζοντας την τραγουδίστρια στο παιχνίδι που την έκανε γνωστή.
Η νεαρή τραγουδίστρια της «Αστερομάτας» στην Eurovision, αρχικά εμφανίστηκε σαν παίκτρια, κάνοντας και τους 4 κριτές να γυρίσουν και τις καρέκλες τους – μάλιστα, η Έλενα Παπαρίζου «πάτησε το κουμπί» με την πρώτη νότα που τραγούδησε η ερμηνεύτρια.
Έχω θέσει τις προσδοκίες μου πολύ ψηλά και απολαμβάνω τη ζωή, είπε μεταξύ άλλων η Κλαυδία.
Στη συνέχεια η Κλαυδία ερμήνευσε την «Αστερομάτα» στη σκηνή, καθηλώνοντας το κοινό.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:14 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League Βαθμολογία: Πρώτος ο Ολυμπιακός πριν τα ματς των «δικεφάλων»
22:34 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτο «στραβοπάτημα» στην εποχή Μανόλο Χιμένεθ
21:52 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Super Cup: Νικητής ο Ολυμπιακός μπροστά σε 1.000 θεατές
21:28 ∙ LIFESTYLE
Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Voice: Σείστηκε το πλατό κατά την είσοδό του
01:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ