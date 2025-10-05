Γιώργος Μαζωνάκης: «Το πιο δύσκολο είναι να κλείσει η πόρτα και να μείνεις με τον εαυτό σου»

Με διασκεδαστική διάθεση επέστρεψε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο «The Voice» το Σάββατο (4/10), με τον τραγουδιστή να θέλει να τρολάρει τόσο τους παίκτες όσο και τον εαυτό του.

Σε μια εξ αυτών των στιγμών, ο coach του «The Voice» έκανε ένα σχόλιο on air για όσους ανθρώπους κουράζουν τον ίδιο αλλά και όλους τους υπόλοιπους.

Ειδικότερα, όταν στη σκηνή βρέθηκε ο Σμακ προκειμένου να διεκδικήσει το πολυπόθητο εισιτήριο για την επόμενη φάση του μουσικού τάλεντ σόου του ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Μαζωνάκης επισήμανε: «κουράστηκες; Από τώρα; Αν σου πω τι έχω περάσει εγώ, δεν μας φτάνουν 100 επεισόδια του Voice και του Μόις».

«Δεν κουραζόμαστε, οι άνθρωποι μας κουράζουν» υπογράμμισε, εν συνεχεία, ο coach του «The Voice» στο νέο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (4/10) στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Σε άλλο σημείο, ο Γιώργος Μαζωνάκης, με πιο εξομολογητική διάθεση, τόνισε τη σημασία που έχει να μπορεί κανείς να συνομιλεί με τον εαυτό του, μόνος, απαντώντας στο σχόλιο διαγωνιζόμενου ότι «το πιο δύσκολο είναι να βλέπεις και τη δική σου πραγματικότητα αλλά και των άλλων».

«Το πιο δύσκολο είναι να κλείσει η πόρτα και να μείνεις με την πάρτη σου, με τον εαυτό σου. Να μιλήσεις, να δεις εκεί τι έχει», είπε με τη σειρά του ο Γιώργος Μαζωνάκης με το σχόλιο του τραγουδιστή να έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ακούσια νοσηλεία του στην ψυχιατρική δομή του Δρομοκαϊτείου.

