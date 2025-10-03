Γιώργος Μαζωνάκης: Η τρυφερή στιγμή που πήρε στην αγκαλιά του ένα μωρό και το τάισε
O Γιώργος Μαζωνάκης πήρε αγκαλιά ένα μωρό
Το The Voice of Greece μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη αλλά και τους υπόλοιπους κριτές επέστρεψε δυναμικά στη συχνότητα του ΣΚΑΪ, με τις Blind Auditions να συνεχίζονται και δύο νέα επεισόδια να προβάλλονται το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στις 21:00.
Η εκπομπή «Το ’Χουμε» παρουσίασε ένα μικρό απόσπασμα από το αυριανό επεισόδιο, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης χάρισε μια τρυφερή στιγμή, παίρνοντας αγκαλιά ένα μωρό.
Στο βίντεο φαίνεται πως κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ένα μωράκι βρέθηκε στο πλατό και ο αγαπημένος τραγουδιστής το κράτησε στην αγκαλιά του, ταΐζοντάς το με το μπιμπερό.
