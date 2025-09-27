Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Voice: Σείστηκε το πλατό κατά την είσοδό του

Καταχειροκροτήθηκε με την είσοδό του στο τηλεοπτικό πλατό του «The Voice», ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε χαμογελαστός, ντυμένος στα λευκά, με το ένα χέρι στην τσέπη και το άλλο ψηλά, χαιρετώντας το κοινό που... προκαλούσε σεισμό στο στούντιο επευφημώντας τον.

Πλησιάζοντας τη θέση του, ο Γιώργος Μαζωνάκης αγκαλιάστηκε με τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη που τον περίμεναν.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παραμένει στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, ενώ φαίνεται να επεξεργάζεται την επόμενη κίνησή του. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με τα μέλη της οικογένειάς του, όμως πρόσφατες εξελίξεις ίσως προμηνύουν μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης.

Το περασμένο Σάββατο, μέσω του δικηγόρου του Γιώργου Μερκουλίδη, ακύρωσε τηλεοπτική του εμφάνιση, γεγονός που αντανακλά την επιθυμία του Μαζωνάκη να αποφύγει περαιτέρω δημόσιες εμφανίσεις και να μη δώσει συνέχεια στη διαμάχη με την οικογένειά του μέσα από τα τηλεοπτικά παράθυρα. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την έντονη αντίδραση του καλλιτέχνη στην αποκάλυψη της κατάθεσης της μικρότερης αδελφής του, Μαρίας, γεγονός που έχει επιδεινώσει την ήδη τεταμένη κατάσταση.

Στενός φίλος της οικογένειας πρόσφατα μίλησε για την κατάσταση της μητέρας του καλλιτέχνη, η οποία έπειτα από ένα σοβαρό χειρουργείο και νοσηλεία στην εντατική, βρίσκεται πλέον σπίτι της, υπό συνεχή φροντίδα, με την οικογένεια να ζητά την υποστήριξη και τις προσευχές του κόσμου για την πλήρη ανάρρωσή της. Δεν έχει υπάρξει επικοινωνία μεταξύ του Γιώργου Μαζωνάκη και των οικείων του, γεγονός που προκαλεί ανησυχία. Η οικογένεια επιθυμεί να ξεπεραστούν οι παρεξηγήσεις και να αποκατασταθούν οι σχέσεις, διατηρώντας το ενδιαφέρον τους για την ευημερία του καλλιτέχνη.

