Γιώργος Μαζωνάκης: «Μην ανεβαίνετε σε ταράτσες» - Νέο μήνυμα για τη συνεργασία του με τον Δεληβοριά

Την ώρα που είναι σε εξέλιξη η δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε ευδιάθετος στα social media

LIFESTYLE
Μέσω ανάρτησης στα social media το πρόσωπο των ημερών, ο Γιώργος Μαζωνάκης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους την επερχόμενη συνεργασία του με τον Φοίβο Δεληβοριά, την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

Σε story του ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε ευδιάθετος λέγοντας «Κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου μην ανεβαίνετε σε ταράτσες και ειδικά στην ταράτσα του Φοίβου, διότι θα φυσήξει τέτοιος Μαζω-Δεληβοριάς που θα σας σηκώσει όλους!»

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες ημέρες, ο Φοίβος Δεληβοριάς αποκάλυψε, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook, ότι επίκειται συνεργασία με τον δημοφιλή τραγουδιστή. Η ανάρτηση του γνωστού τραγουδοποιού έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους διαδικτυακούς του φίλους, οι οποίοι εξέφρασαν την ανυπομονησία τους για αυτή τη μουσική συνάντηση.

Η ανάρτηση του Φοίβου Δεληβοριά για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Πώς θα σας φαινόταν αν η παράστασή μας της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου γινόταν στην «Ταράτσα του Μαζώ»; Νομίζω δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Κάτι μαγικό έρχεται, «ένα θαύμα» που λέει κι ο φίλος μου. Στο Άλσος θα περάσουμε παρέα αυτό το στάδιο, γιατί ανήκουμε σε μας -και στα όνειρά μας.

