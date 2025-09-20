Γιώργος Μαζωνάκης: Η νέα εντολή από τον δικηγόρο του και οι κρίσεις στην οικογένειά του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παραμένει στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, ενώ φαίνεται να επεξεργάζεται την επόμενη κίνησή του. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με τα μέλη της οικογένειάς του, όμως πρόσφατες εξελίξεις ίσως προμηνύουν μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης.

Σήμερα, το μεσημέρι Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, ο δημοφιλής τραγουδιστής ανέλαβε πρωτοβουλία μέσω του δικηγόρου του, Γιώργου Μερκουλίδη, ο οποίος ενημέρωσε πως ο πελάτης του δεν θα παραστεί στην τηλεοπτική εκπομπή «Weekend Live» του ΣΚΑΪ. Ο παρουσιαστής Δημήτρης Πανόπουλος εξήγησε ότι αυτή η απόφαση αντανακλά την επιθυμία του Μαζωνάκη να αποφύγει περαιτέρω δημόσιες εμφανίσεις και να μη δώσει συνέχεια στις δηλώσεις του.

Η κίνηση αυτή έρχεται μόλις μια ημέρα μετά την έντονη αντίδραση του καλλιτέχνη στην αποκάλυψη της κατάθεσης της μικρότερης αδελφής του, Μαρίας, γεγονός που έχει επιδεινώσει την ήδη τεταμένη κατάσταση.

Στο μεταξύ, στενός φίλος της οικογένειας μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» του OPEN, αποκαλύπτοντας την κατάσταση της μητέρας του καλλιτέχνη, Κλειώς. Έπειτα από ένα σοβαρό χειρουργείο και νοσηλεία στην εντατική, η μητέρα του βρίσκεται πλέον σπίτι της, υπό συνεχή φροντίδα, με την οικογένεια να ζητά την υποστήριξη και τις προσευχές του κόσμου για την πλήρη ανάρρωσή της.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις δηλώσεις, δεν έχει υπάρξει επικοινωνία μεταξύ του Γιώργου Μαζωνάκη και των οικείων του, γεγονός που προκαλεί ανησυχία. Η οικογένεια επιθυμεί να ξεπεραστούν οι παρεξηγήσεις και να αποκατασταθούν οι σχέσεις, διατηρώντας το ενδιαφέρον τους για την ευημερία του καλλιτέχνη.

