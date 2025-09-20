Γιώργος Μαζωνάκης: Η νέα εντολή από τον δικηγόρο του και οι κρίσεις στην οικογένειά του

Αποφεύγονται οι δημόσιες εμφανίσεις του Γιώργου Μαζωνάκη

Newsbomb

Γιώργος Μαζωνάκης: Η νέα εντολή από τον δικηγόρο του και οι κρίσεις στην οικογένειά του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης 

INTIME.
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παραμένει στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, ενώ φαίνεται να επεξεργάζεται την επόμενη κίνησή του. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με τα μέλη της οικογένειάς του, όμως πρόσφατες εξελίξεις ίσως προμηνύουν μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης.

Σήμερα, το μεσημέρι Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, ο δημοφιλής τραγουδιστής ανέλαβε πρωτοβουλία μέσω του δικηγόρου του, Γιώργου Μερκουλίδη, ο οποίος ενημέρωσε πως ο πελάτης του δεν θα παραστεί στην τηλεοπτική εκπομπή «Weekend Live» του ΣΚΑΪ. Ο παρουσιαστής Δημήτρης Πανόπουλος εξήγησε ότι αυτή η απόφαση αντανακλά την επιθυμία του Μαζωνάκη να αποφύγει περαιτέρω δημόσιες εμφανίσεις και να μη δώσει συνέχεια στις δηλώσεις του.

Η κίνηση αυτή έρχεται μόλις μια ημέρα μετά την έντονη αντίδραση του καλλιτέχνη στην αποκάλυψη της κατάθεσης της μικρότερης αδελφής του, Μαρίας, γεγονός που έχει επιδεινώσει την ήδη τεταμένη κατάσταση.

Στο μεταξύ, στενός φίλος της οικογένειας μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» του OPEN, αποκαλύπτοντας την κατάσταση της μητέρας του καλλιτέχνη, Κλειώς. Έπειτα από ένα σοβαρό χειρουργείο και νοσηλεία στην εντατική, η μητέρα του βρίσκεται πλέον σπίτι της, υπό συνεχή φροντίδα, με την οικογένεια να ζητά την υποστήριξη και τις προσευχές του κόσμου για την πλήρη ανάρρωσή της.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις δηλώσεις, δεν έχει υπάρξει επικοινωνία μεταξύ του Γιώργου Μαζωνάκη και των οικείων του, γεγονός που προκαλεί ανησυχία. Η οικογένεια επιθυμεί να ξεπεραστούν οι παρεξηγήσεις και να αποκατασταθούν οι σχέσεις, διατηρώντας το ενδιαφέρον τους για την ευημερία του καλλιτέχνη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Πήρε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ η Λίβερπουλ

16:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης στο ECOFIN: Καινοτομία και ψηφιοποίηση, ως μοχλοί ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπνιξε την αδερφή του με σακούλα - Συνελήφθη ο δράστης

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσια: Τουρίστες άφησαν φιλοδώρημα 500 ευρώ για λογαριασμό 750 ευρώ - «Αυτό δεν έχει ξαναγίνει», λέει συγκινημένος σερβιτόρος του καταστήματος

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η νέα εντολή από τον δικηγόρο του και οι κρίσεις στην οικογένειά του

16:18ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Πέμπτη η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό

16:17ΕΛΛΑΔΑ

ΜΟΕ Ελλάδας - Τουρκίας: Ο διοικητής της 1ης Στρατιάς «Αχιλλέας» στην Κωνσταντινούπολη

16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρό αντικυκλώνα στην Ευρώπη - Πότε έρχονται βροχές στην χώρα μας

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Άγριο ξύλο μεταξύ νεαρών στο παλιό λιμάνι – Βίντεο

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Η μάχη του Blue Star Naxos με τα κύματα εν μέσω απαγορευτικού - Μοναδικό βίντεο

15:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Στη λίστα και ο Μαρκ Φαν Μπόμελ

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση δέντρου στην Αθήνα: «Υπήρξε κι άλλο συμβάν πριν από 3 εβδομάδες» – Τι απαντά ο Δήμος

15:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση ενοικίου: Τι να γνωρίζουν οι δικαιούχοι έως τις 30 Σεπτεμβρίου

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Χαμάς σε Νετανιάχου με «φωτογραφία αποχαιρετισμού» των αιχμαλώτων

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα συνέβαινε στο ανθρώπινο σώμα από μία πυρηνική έκρηξη – Τρομακτική προσομοίωση

15:12LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Τι απάντησε στις φήμες για 100.000 ευρώ και το πάρτι για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ

15:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple: Ανεβάζει την παραγωγή των iPhone 17 λόγω μεγάλης ζήτησης

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Αγρότες προπηλάκισαν τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης – Δείτε βίντεο

14:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει το αέρινο τείχος», πότε θα νιώσουμε φθινόπωρο - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» την κακοκαιρία το ECMWF - Βροχές και καταιγίδες δίνει το ευρωπαϊκό μοντέλο

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπνιξε την αδερφή του με σακούλα - Συνελήφθη ο δράστης

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρό αντικυκλώνα στην Ευρώπη - Πότε έρχονται βροχές στην χώρα μας

12:54LIFESTYLE

GNTM: Ποια είναι η κόρη γνωστού βολεϊμπολίστα που τρέλανε τους κριτές

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Άγριο ξύλο μεταξύ νεαρών στο παλιό λιμάνι – Βίντεο

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η νέα εντολή από τον δικηγόρο του και οι κρίσεις στην οικογένειά του

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Η μάχη του Blue Star Naxos με τα κύματα εν μέσω απαγορευτικού - Μοναδικό βίντεο

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

14:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει το αέρινο τείχος», πότε θα νιώσουμε φθινόπωρο - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

18:20ΑΠΟΨΕΙΣ

Δημόσια υπηρεσία και δημόσιοι υπάλληλοι

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσια: Τουρίστες άφησαν φιλοδώρημα 500 ευρώ για λογαριασμό 750 ευρώ - «Αυτό δεν έχει ξαναγίνει», λέει συγκινημένος σερβιτόρος του καταστήματος

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση δέντρου στην Αθήνα: «Υπήρξε κι άλλο συμβάν πριν από 3 εβδομάδες» – Τι απαντά ο Δήμος

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με πολυτελές ΙΧ που έτρεχε με 291 χιλιόμετρα στη Συγγρού – Στο «κάδρο» αστυνομικός

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Σαν αρχαία τραγωδία: Στα χέρια της Έρικα Κέρκ η ζωή του δολοφόνου του άντρα της Τσάρλι

15:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση ενοικίου: Τι να γνωρίζουν οι δικαιούχοι έως τις 30 Σεπτεμβρίου

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ – καρέ η άγρια επίθεση στη Γαρυφαλλιά Κολλιοπούλου - Φωτογραφίες ντοκουμέντα

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Αγρότες προπηλάκισαν τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης – Δείτε βίντεο

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα συνέβαινε στο ανθρώπινο σώμα από μία πυρηνική έκρηξη – Τρομακτική προσομοίωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ