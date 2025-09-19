Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν μας ενδιαφέρει η περιουσία του, μόνο η υγεία του», λέει ο πατέρας του

«Σπάει» τη σιωπή του ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη, Μανώλης στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1.

«Δεν μας ενδιαφέρει η περιουσία του, δεν θέλουμε τίποτα από τον Γιώργο, μας ενδιαφέρει μόνο η υγεία του», ανέφερε ο πατέρας του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Την ίδια στιγμή, σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις που έκανε η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη για τον τραγουδιστή καθώς στην αναφορά της προς τις Αρχές κάνει λόγο για «αλόγιστη χρήση κοκαΐνης η οποία τον κάνει επικίνδυνο για την ίδια του τη ζωή».

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η οικογένεια του τραγουδιστή τονίζει πως είναι τέτοια η συμπεριφορά του Γιώργου Μαζωνάκη ο οποίος... ξεριζώνει και τα ίδια του τα μαλλιά και για τον λόγο αυτό ζήτησε τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική.

Στην αναφορά της η οικογένεια υπογραμμίζει πως η χρήση κοκαΐνης και αλκοόλ στην οποία προβαίνει ο τραγουδιστής εδώ και χρόνια, τον καθιστούν επικίνδυνο ακόμα και για τον εαυτό του.

Αντιπαράθεση για το σύστημα παρακολούθησης και την ψυχική υγεία

Πηγές από την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, μιλώντας στο MEGA, χαρακτηρίζουν «αβάσιμες» τις κατηγορίες περί κοριού και παρακολούθησης που έχει καταγγείλει ο τραγουδιστής. Σύμφωνα με αυτές, ο ίδιος φαίνεται να παρουσιάζει αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά το τελευταίο διάστημα. Επιπλέον, εκφράζουν αμφιβολίες για το αν το σύστημα παρακολούθησης που εντοπίστηκε το 2024 ήταν πραγματικό ή τοποθετήθηκε από τον ίδιο.

Ο καλλιτέχνης, μέσω του δικηγόρου του, υποστηρίζει πως παρακολουθείται συνεχώς και ότι έχουν καταγραφεί ιδιωτικές συνομιλίες του, ενώ αναφέρει ύποπτες κινήσεις στον κήπο του. Η οικογένεια, όμως, επιμένει ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση των καμερών ή άλλων μέσων παρακολούθησης με τα μέλη της.

Ανησυχίες για την ψυχική κατάσταση και το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Η τελευταία συνάντηση του καλλιτέχνη με την οικογένειά του, λίγες μέρες πριν τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική, περιγράφεται από την πλευρά της οικογένειας ως ένδειξη σοβαρών ψυχιατρικών προβλημάτων. Η αδερφή του, Μαρία Μαζωνάκη, κατέθεσε στις αρχές ότι ο Γιώργος είχε εκρήξεις και αμφισβητούσε ακόμα και τη συγγένεια με τη μητέρα τους, ενώ επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε συνεργάτιδα του.

Η οικογένεια αιτιολογεί την απόφαση για τον εγκλεισμό του με φόβους για την ασφάλειά του και τη χρήση ουσιών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το σύντομο διάστημα νοσηλείας του στο Δρομοκαΐτειο δεν όφειλε να έχει ως αποτέλεσμα το εξιτήριο που δόθηκε, δεδομένου ότι το πρόβλημα παραμένει ανεπίλυτο.

Η διαμάχη για το ακίνητο στη Μύκονο

Ένα ακόμη σημείο έντασης αφορά στο ακίνητο της Μυκόνου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης κατηγορεί την αδερφή του Βάσω για εξαπάτηση και μεταβίβαση του ακινήτου σε εταιρεία χωρίς τη συμμετοχή του. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν ανήκει ούτε στον τραγουδιστή ούτε στην ίδια, καθώς πρόκειται για μισθωμένο σπίτι μέσω εταιρείας.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι ο Γιώργος δεν έχει επικοινωνήσει με τη μητέρα του, ακόμα και κατά τη διάρκεια σοβαρών γεγονότων υγείας, ενώ κάνουν λόγο για σοβαρές παρατυπίες στη διαδικασία νοσηλείας του.

Μια οικογένεια διχασμένη

Η αντιπαράθεση μεταξύ του Γιώργου Μαζωνάκη και της οικογένειάς του παραμένει έντονη, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες και να ετοιμάζονται για δικαστικές διαμάχες. Η κατάσταση δείχνει να παραμένει αδιέξοδη, με σημαντικές επιπτώσεις στην προσωπική και επαγγελματική ζωή του καλλιτέχνη.

Η υπόθεση αναμένεται να εξελιχθεί περαιτέρω, καθώς οικονομικές διαμάχες και οι δημόσιες δηλώσεις συνεχίζονται, ενώ η ψυχική υγεία του Γιώργου Μαζωνάκη παραμένει στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος.

