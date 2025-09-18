Δημοσιογράφος δέχθηκε επίθεση από τη Βάσω Μαζωνάκη στο νοσοκομείο

Σύγκρουση δημιουργήθηκε έξω από το νοσοκομείο κατά την έξοδο της Βάσως Μαζωνάκη, λίγες ώρες μετά την επέμβαση της μητέρας της. Οι δημοσιογράφοι και οι κάμερες πλησίασαν την αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη ζητώντας δήλωση, αλλά η ίδια αντέδρασε έντονα.

«Με λύπη μου σας μεταφέρω ότι η συμπεριφορά της οικογένειας ήταν πάρα πολύ επιθετική απέναντί μου και στους υπόλοιπους συναδέλφους που βρεθήκαμε με απόλυτο σεβασμό», ανέφερε η δημοσιογράφος της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ, Ειρήνη Πεϊβάνη.

«Στο σημείο που ξέραμε ότι ήταν μια χειρουργημένη γυναίκα, σε καμία περίπτωση δεν θα πηγαίναμε κατά πάνω της να της πάρουμε μια δήλωση, που δεν επιθυμούσε. Εκείνη την ώρα δεχτήκαμε μια απίστευτη επίθεση δεν είναι καθόλου υπερβολικό αυτό που σας λέω από την κυρία Βάσω Μαζωνάκη», πρόσθεσε.

«Ήρθε κατά πάνω μας, τραβολογούσε τα κινητά μας. Φώναζε: “τι κάνετε, διαγράψτε αμέσως το υλικό”. Χωρίς να προλάβουμε να εξηγήσουμε ότι είμαστε εδώ και δεν υπάρχει περίπτωση να δημοσιεύουμε κάτι που η ίδια δεν επιθυμούσε.

Ήταν πολύ έντονο το περιστατικό. Μέχρι και την κάμερα της εκπομπής μας την τραβολογούσε», κατέληξε η Ειρήνη Πεϊβάνη μεταφέροντας όσα συνέβησαν έξω από το νοσοκομείο.

