Γιώργος Μαζωνάκης: Έρχεται νέα μήνυση σε μέλη της οικογένειάς του, λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος του

Όλα όσα είπε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη για τον κοριό που βρέθηκε στο σπίτι του τραγουδιστή και την αγωγή που ετοιμάζεται σε βάρος του προσώπου που διαχειριζόταν τις εταιρείες του

Κυριάκος Κουζούμης

Γιώργος Μαζωνάκης: Έρχεται νέα μήνυση σε μέλη της οικογένειάς του, λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος του
INTIME.
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εξελίξεις και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να προκύψουν στη δικαστική οδό που έχει επιλέξει ο Γιώργος Μαζωνάκης στην αντιπαράθεση με μέλη της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης στο Newsbomb, ο τραγουδιστής είναι έτοιμος να υποβάλει αγωγή για χρηματικό ποσό κατά συγκεκριμένου προσώπου του οικογενειακού περιβάλλοντός του. Πρόκειται για άτομο που είχε αναλάβει τη διαχείριση των εταιρειών του Γιώργου Μαζωνάκη. Στη μήνυση θα γίνεται λόγος για αδικήματα οικονομικής φύσεως, πλαστογραφία και υπεξαίρεση χρημάτων. Ο Γιώργος Μερκουλίδης πρόσθεσε πως κάτι τέτοιο αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες μέρες.

Υπενθυμίζεται πως έχει ήδη καταβληθεί μήνυση από την πλευρά του τραγουδιστή για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση προς τα μέλη της οικογένειας του. Πριν από λίγες μέρες, ο δικηγόρος του μιλώντας στο Mega, είπε για τη Βάσω Μαζωνάκη αναφορικά με τον εγκλεισμό του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο, πως «εκείνη το ενορχήστρωσε», ήταν ηθική αυτουργός στην υπόθεση.

Ο κ. Μερκουλίδης κατήγγειλε ότι οι δύο αδελφές του τραγουδιστή πήγαν στο Δρομοκαΐτειο, όπου νοσηλευόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και απείλησαν τους γιατρούς για να μην τον αφήσουν ελεύθερο. «Τη Δευτέρα που ήμασταν στο Δρομοκαΐτειο ήταν και οι δύο αδερφές εκεί και απειλούσαν τους γιατρούς αν αφεθεί ελεύθερος. Επανειλημμένως ήρθαν σε επαφή με τους θεράποντες ιατρούς και ανέφερε τα δικά της» είπε ο κ. Μερκουλίδης.

Μάλιστα, μετά τις αποκαλύψεις για την εύρεση κοριού στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, πράγμα που αποδεικνύει ότι ο τραγουδιστής παρακολουθούνταν από άγνωστα -μέχρι στιγμής- άτομα, ο δικηγόρος του είπε στο Newsbomb πως ο τραγουδιστής θα καταθέσει μήνυση κατ’ αγνώστων. Σημείωσε επίσης, ότι δεν έχει -για την ώρα- διασταυρωθεί πώς βρέθηκε ο κοριός στο σαλόνι του τραγουδιστή ούτε και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ίδιος παρακολουθούνταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, το επίμαχο usb είχε τοποθετηθεί στο σαλόνι, κρυμμένο στο πόδι του καναπέ. Οι πρώτες υποψίες γεννήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη όταν ο ίδιος παρατήρησε διαρροή ιδιωτικών του συζητήσεων.

Όπως αποδείχθηκε, επρόκειτο για κοριό παρακολούθησης συνεχούς εγγραφής, εξαιρετικά μικρού μεγέθους. Διέθετε μπαταρία διάρκειας έως 25 ωρών, μνήμη 16GB και δυνατότητα να χωρίζει τα αρχεία κάθε πέντε ώρες. Η συσκευή μπορούσε εύκολα να συνδεθεί σε κινητό τηλέφωνο μέσω καλωδίου. Επιπλέον, δεν κατέγραφε αδιάκοπα, αλλά ενεργοποιούνταν αυτόματα με την ανίχνευση φωνών.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι άτομα εισέρχονταν ανά τακτά διαστήματα στο σπίτι του καλλιτέχνη, προκειμένου να φορτίζουν τη συσκευή, να ελέγχουν τη θέση της και να διαγράφουν όσα αρχεία δεν χρειάζονταν.

Τέλος, μετά την ανάρτηση του Φοίβου Δεληβοριά, ο Γιώργος Μερκουλίδης αποκάλυψε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης θα εμφανιστεί σε μουσική σκηνή της Αθήνας τον φετινό χειμώνα, αλλά «για την ώρα είναι στις οριστικές συζητήσεις».

Ύποπτες κινήσεις στον κήπο του Γιώργου Μαζωνάκη

Τον Μάρτιο του 2025 και συγκεκριμένα στις 14 του μήνα ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απευθυνθεί στην αστυνομία για να καταγγείλει τις ύποπτες κινήσεις που είχε διαπιστώσει στον κήπο του σπιτιού του.

Η καταγγελία -που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τον τηλεοπτικό σταθμό Mega- αναφέρει συγκεκριμένα: «Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχω διαπιστώσει πως άγνωστα σε εμένα άτομα περιτριγυρίζουν σε σταθερή βάση το σπίτι μου. Τα έχω δει μάλιστα πολλές φορές να εισβάλλουν παράνομα στον κήπο του σπιτιού μου και να αποχωρούν πηδώντας από τον περίβολό του.

«Δυσφήμιση της εικόνας και του κύρους μου»

«Εξαιτίας αυτών των περιστατικών έχω βάσιμες υποψίες πως τα συγκεκριμένα άγνωστα άτομα ανήκουν στον υπόκοσμο. Έτσι μου έχουν δημιουργήσει φόβο και ανησυχία πως πολύ σύντομα ίσως τοποθετήσουν παράνομα πράγματα στον χώρο του σπιτιού μου ή στον κήπο του, για να με ενοχοποιήσουν με κίνητρο τη δυσφήμιση της εικόνας και του κύρους μου.

Επομένως σας κάνω γνωστά τα ανωτέρω προς ενημέρωσή σας, σας τα καταγγέλλω και παρακαλώ θερμά για τις ενέργειές σας καθώς, ως ανακριτικοί υπάλληλοι, μπορείτε να ερευνήσετε την πιθανότητα οργάνωσης τέλεσης εγκληματικών ενεργειών εναντίον μου (όπως και εναντίον κάθε πολίτη) και να τις εξιχνιάσετε προτού να είναι αργά.

Επειδή είμαι καλλιτέχνης και ευαίσθητος άνθρωπος θα ήθελα να με βοηθήσετε προκειμένου να αποφύγω δυσάρεστες καταστάσεις. Ο φόβος και η ανησυχία μου μεγιστοποιούνται λόγω του ότι την παρούσα χρονική στιγμή για διάφορους λόγους, έχω σκληρή δικαστική αντιδικία με πολύ στενά μέλη της οικογένειάς μου.

Ασφαλώς οι αντίδικοί μου γνωρίζουν πως η ψευδής διασπορά ειδήσεων και ο παραμικρός αβάσιμος διασυρμός της προσωπικότητάς μου αρκούν για να στιγματίσουν τη δημόσια εικόνα μου», επισήμανε στην καταγγελία του ο τραγουδιστής.

«Αδύνατον να βρεθεί ποιος το έκανε»

Δύο χρόνια πριν από αυτή την καταγγελία, ο Γιώργος Μαζωνάκης υποψιαζόταν ότι κάποιοι τον παρακολουθούν, όταν διαπίστωσε τη διαρροή ιδιωτικών του συζητήσεων και τώρα όλοι αναρωτιούνται αν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην τοποθέτηση κοριού το 2023 και τις ύποπτες κινήσεις που περιέγραψε ο τραγουδιστής στον κήπο του σπιτιού του, δυο χρόνια μετά.

Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Μανώλης Σφακιανάκης αποκάλυψε στην εκπομπή περισσότερα στοιχεία για τον κοριό που βρέθηκε στο σπίτι του Μαζωνάκη. «Είναι ένας καταγραφέας ήχου όταν υπάρχει ήχος, και δεν αφήνει κανένα ηλεκτρονικό ίχνος. Άρα για να βρεθεί ποιος το έβαλε είναι αδύνατον!»

