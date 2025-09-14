Γιώργος Μαζωνάκης: Τι περιλαμβάνει η δεύτερη μήνυση του τραγουδιστή κατά των συγγενών του

Η δικαστική οδός επιλέχθηκε στην αντιπαράθεση του Γιώργου Μαζωνάκη με τους συγγενείς του, μετά τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρικό ίδρυμα στις 14 Αυγούστου. Όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος του στη Realnews, αναμένεται να κατατεθεί και δεύτερη μήνυση που αφορά οικονομικές διαφορές του τραγουδιστή με μέλη της οικογένειάς του.

Ο τραγουδιστής, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, επισκέφθηκε την Ευελπίδων για να καταθέσει μήνυση κατά των μελών της οικογένειάς του που ενήργησαν για την αναγκαστική νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης την στιγμή που πήρε εξιτήριο απο το Δρομοκαϊτειο. Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025 Eurokinissi

Όπως τονίζει ο δικηγόρος του καλλιτέχνη, Γιώργος Μερκουλίδης: «Η μήνυση που καταθέσαμε σε βάρος των συγγενών του τραγουδιστή, αλλά και όσων εμπλέκονται στην υπόθεση του αναγκαστικού εγκλεισμού του στο ψυχιατρικό ίδρυμα, αφορά αδικήματα ψευδούς κατάθεσης και συκοφαντικής δυσφήμισης σχετικά με την εντολέα μου».

Ο κ. Μερκουλίδης επισημαίνει ότι η ευθύνη που βαραίνει τους εμπλεκόμενους είναι ηθική και ποινική και ότι μέσω της μήνυσης επιθυμεί να τιμωρηθούν για τις ενέργειές τους, αναφερόμενος και στην καταστροφή της καλλιτεχνικής περιουσίας του τραγουδιστή.

«Δυστυχώς, η προσφυγή στη Δικαιοσύνη είναι μονόδρομος για να προστατευτεί και το κάνουμε με μεγάλο πόνο καρδιάς. Είναι στενοχωρημένος, πικραμένος και απογοητευμένος από την εξέλιξη που έχει πάρει η διαμάχη με τους συγγενείς του, όσο καλά καταλαβαίνει, δεν υπάρχει άλλος τρόπος».

Εξιτήριο του Γιώργου Μαζωνάκη απο το Δρομοκαϊτειο. Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025 Eurokinissi

Ο δικηγόρος ξεκαθαρίζει ότι η μήνυση δεν αφορά προσωπικές διαφορές, παρά τα ζητήματα που προέκυψαν, ενώ υπογραμμίζει ότι ο γνωστός καλλιτέχνης «βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς είναι τραγικό μια οικογένεια να είναι σε αντιπαράθεση».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε μήνυση κατά των συγγενών του, επειδή η αρχική διαδικασία της 14ης Αυγούστου παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, έχοντας μαζί του την εισαγγελική παραγγελία και δίνοντας κατάθεση. Στη συνέχεια, αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του στα νότια προάστια και τον μετέφεραν στο Δρομοκαΐτειο, το οποίο εκείνη την ημέρα εφημέρευε.

Όπως αναφέρει ο δικηγόρος Γιώργος Μερκουλίδης, ο τραγουδιστής θα ακολουθήσει και άλλες μηνύσεις για οικονομικές διαφορές με μέλη της οικογένειάς του:

«Το επόμενο διάστημα, τις επόμενες δέκα ημέρες, θα καταθέσουμε και δεύτερη μήνυση σε βάρος συγγενών του Γιώργου Μαζωνάκη για αδικήματα οικονομικής φύσεως, πλαστογραφία και υπεξαίρεση χρημάτων. Δεν θα λειτουργήσει κανένας σε βάρος του Γιώργου».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην Ευελπίδων INTIME NEWS

Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις του καλλιτέχνη με την αδελφή του, πρώην μάνατζέρ του, διαταράχθηκαν, καθώς όπως υποστηρίζει ο ίδιος, εκείνη μετέφερε σε δική της εταιρεία ένα ακίνητο στη Μύκονο που διαχειρίζονταν από κοινού. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ζητήσει να επαναληφθεί η αρχική διαδικασία της εταιρείας στην οποία είχε μετοχικό μερίδιο, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Κατά την παρουσία του στην Ευελπίδων, ο Γιώργος Μαζωνάκης δήλωσε ότι θέλει να συμβάλει ώστε να μην κλείνονται άνθρωποι χωρίς λόγο και χωρίς τη θέλησή τους:

«Θα ασκηθώ με τον εγκλεισμό μου στο Δρομοκαΐτειο. Αυτός είναι ο ένας λόγος που είμαι εδώ. Ο δεύτερος είναι ότι θα ασκηθώ με την ακούσια νοσηλεία. Είναι κάτι που δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα και πολλοί έχουν αναφερθεί σε αυτά. Θέλω να βοηθήσω».

Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο τραγουδιστής σημείωσε: «Έχω λάβει πολλά μηνύματα από τον κόσμο, θα ακούσετε για τα πάντα σύντομα».

Διαβάστε επίσης