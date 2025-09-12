Γιώργος Μαζωνάκης: Ανέβασε το πρώτο του TikTok του για τη νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο

Λίγες μόλις ώρες μετά την εμφάνισή του στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε το πρώτο του TikTok, στο οποίο αναφέρθηκε στη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο.

Πήρε το μικρόφωνο, όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, και είπε: «Παραμονή της Παναγιάς. 2025, καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο. Ακούσια νοσηλεία». Αμέσως μετά ο ταλαντούχος καλλιτέχνης άρχισε να τραγουδάει το κομμάτι «Τρελός» που είχε βγάλει το 2015.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης νωρίτερα την Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, μετέβη με τον δικηγόρο του στην Ευελπίδων για να καταθέσει μηνύσεις κατά της οικογένειάς του.

«Θα ασχοληθώ με τον εγκλεισμό μου στο Δρομοκαΐτειο, παραμονή της Παναγίας παρακαλώ. Αυτός είναι ο ένας λόγος που είμαι εδώ. Ο δεύτερος είναι ότι θα ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία, είναι κάτι που δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα και πολλοί έχουν αναφερθεί σε εμένα, αν μπορούν να βοηθήσουν στην κατάσταση, να βοηθήσω να μην κλείνουν ανθρώπους χωρίς λόγο και χωρίς τη θέλησή τους», είπε στους δημοσιογράφους ο Γιώργος Μαζωνάκης ενώ, σημείωσε ακόμη ότι έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα από τον κόσμο, θα ακούσετε για τα πάντα σύντομα».