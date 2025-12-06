Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα βρέξει το επόμενο 48ωρο - Χωρίς έντονα φαινόμενα η νέα εβδομάδα

Χωρίς έντονα καιρικά φαινόμενα θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, έπειτα από το σαρωτικό «χτύπημα» της κακοκαιρίας Byron σε ολόκληρη την χώρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Παναγιώτη Γιαννόπουλου, την Κυριακή και τη Δευτέρα θα βρέξει περισσότερο στην Εύβοια και την Κρήτη. Ισχυροί βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο θα ρίξουν λίγο τη θερμοκρασία όμως από Τετάρτη θα ανέβει ξανά ο υδράργυρος.

Πιο αναλυτικά, την Κυριακή προβλέπονται βροχές κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικού χαρακτήρα βροχές θα σημειωθούν στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις με ασθενείς ανέμους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς.

Τη Δευτέρα θα συνεχιστεί ο βροχερός καιρός κυρίως σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο πρόσκαιρα θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά.

