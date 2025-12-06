Καιρός- Κολυδάς: Μετά τον Byron τι; Αντικυκλώνας απλώνει προστατευτική ομπρέλα, σταματούν οι βροχές

Η προοπτική του καιρού της επόμενης εβδομάδας από τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά

Σε ανάσα ηρεμίας μπαίνει η χώρα το επόμενο διάστημα, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτηση του, καθώς ο αντικυκλώνας που δημιουργείται θα μπλοκάρει τις βροχοπτώσεις.

Τα προηγούμενα 24ωρα η χώρα δέχθηκε σημαντικές ποσότητες νερού από την κακοκαιρία Byron που σάρωσε μεγάλο τμήμα της, ενώ προκλήθηκαν σημαντικά πλημμυρικά φαινόμενα και καταστροφές σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών στην Αττική, τη Λακωνία και τη Μεσσηνία.

«Η Ελλάδα μπαίνει σε μια ανάσα ηρεμίας, καθώς ο αντικυκλώνας απλώνει την προστατευτική του «ομπρέλα», σταματώντας τις βροχές και αφήνοντας τη χώρα να πάρει ξανά φως και ανάσα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος.

Η προοπτική του καιρού για την ερχόμενη εβδομάδα

Από την Τρίτη και μετά η χώρα περνά σε μετεωρολογική παύση, καθώς η κυκλοφορία αναδιοργανώνεται με τρόπο που «αδειάζει» τις βροχές προς τη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Το κυρίαρχο σενάριο, σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, είναι η τάση προς ξηρότερες συνθήκες στην περιοχή μας.

Ο Αντικυκλώνας, αιτία της αλλαγής

Η επικράτηση ενός εκτεταμένου αντικυκλώνα στα Βαλκάνια και τη ΝΑ Ευρώπη σε συνδυασμο με την εξασθένιση βαρομετρικών χαμηλών θα έχει ως αποτέλεσμα τα υετοφόρα συστήματα να μετατοπιστούν προς τη δυτική Μεσόγειο και την Κεντρική Ευρώπη.

Οι συνθήκες που θα επικρατήσουν στην περιοχή μας θα είναι ήπιες και πιο ξηρές ενώ δεν φαίνονται στο άμεσο χρονικό διάστημα πιθανές ψυχρές εκβολές. Η ερχόμενη εβδομάδα δεν δείχνει συνέχεια των έντονων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών.

Όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς, τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν ότι από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο ο καιρός στη χώρα μας επηρεαστεί από μία έντονη και επίμονη αντικυκλωνική επέκταση που αναπτύσσεται από την κεντρική Μεσόγειο προς τα Βαλκάνια και την ΕΛλάδα. Η Ελλάδα μπαίνει σε μία περίοδο σταθερού και ξηρού καιρού, με ηλιοφάνεια και σχετικό ψύχος τη νύχτα. Οι βροχές θα σταματήσουν να πέφτουν σχεδόν παντού.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Η Ελλάδα μπαίνει σε μια ανάσα ηρεμίας, καθώς ο αντικυκλώνας απλώνει την προστατευτική του «ομπρέλα», σταματώντας τις βροχές και αφήνοντας τη χώρα να πάρει ξανά φως και ανάσα. Όμως, την ίδια ώρα, η υγρασία και η ενέργεια που απομακρύνονται από εμάς ταξιδεύουν νοτιοανατολικά, για να τροφοδοτήσουν άλλα συστήματα και άλλες γειτονιές της Μεσογείου.

Ο καιρός, τελικά, δεν χαρίζει ποτέ σιωπή, απλώς μετακινεί την ένταση αλλού. Κι εμείς παραμένουμε εδώ, να τον παρακολουθούμε, να τον μελετούμε και να τον κατανοούμε λίγο καλύτερα».

Ο καιρός την Κυριακή

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια τους 12 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με παροδικές τοπικές βροχές στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 17 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με παροδικές τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί πρόσκαιρα το πρωί έως 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Στις Σποράδες και την Εύβοια αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στα νότια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Στα ανατολικά ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με κατά τόπους βροχές στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και ανατολικά και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Στα ανατολικά και τα νότια νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες, πλην της Κρήτης όπου τα φαινόμενα θα διατηρηθούν μέχρι τις απογευματινές-βραδινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Ο καιρός την Τετάρτη

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Από τις μεσημβρινές ώρες οι νεφώσεις βαθμιαία θα πυκνώσουν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την ανατολική Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός την Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, πλην της Κρήτης όπου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα με λίγες ασθενείς βροχές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

