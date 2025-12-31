Πλησιάζει ο Βάργκα στην ΑΕΚ, σύμφωνα με ουγγρικό δημοσίευμα

Η ΑΕΚ είναι δεδομένο πως στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, θα ενισχυθεί στη γραμμή κρούσης. Εδώ και μέρες το όνομα του Μπαρνάμπας Βάργκα έχει βγει στο φως της δημοσιότητας, χωρίς να διαρρέεται το παραμικρό από την Ένωση.

Σύμφωνα με τους συμπατριώτες του διεθνή Ούγγρου ποδοσφαιριστή όμως, η συμφωνία είναι πολύ κοντά πλέον. Η ιστοσελίδα «Nemzeti Sport», αναφέρει χαρακτηριστικά πως η ΑΕΚ και η Φερεντσβάρος είναι κοντά σε συμφωνία. Σε τέτοιο σημείο που απομένουν μόνο τα ιατρικά.

«Η συμφωνία είναι κοντά, ο Βάργκα μπορεί να συνεχίσει στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία είναι πολύ κοντά, η ΑΕΚ θα μπορούσε να είναι ο υποψήφιος σταθμός του Βάργκα, κάτι που ήδη συζητείται ανοιχτά. Γνωρίζουμε ότι μόνο οι ιατρικές εξετάσεις απομένουν από το να γίνει ο Βάργκα παίκτης της ΑΕΚ».

Ο Βάργκα είναι 28 φορές διεθνής με την Ουγγαρία, ενώ στη σεζόν που διανύουμε έχει με τη Φερεντσβάρος 29 ματς και 20 γκολ.