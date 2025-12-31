Ο Μαμντάνι θα γίνει ο πρώτος δήμαρχος της Νέας Υόρκης που θα ορκιστεί στο Κοράνι

Ο Ζόχραν Μαμντάνι μετά τη νίκη του στις εκλογές για το δημαρχιακό θώκο της Νέας Υόρκης, στις 4 Νοεμβρίου 2025.

Ο Ζόραν Μαμντάνι θα είναι ο πρώτος δήμαρχος της Νέας Υόρκης που θα ορκιστεί πάνω στο Κοράνι όταν αναλάβει καθήκοντα τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου.

Ο Mamdani, ο οποίος θα γίνει ταυτόχρονα ο πρώτος μουσουλμάνος και ο πρώτος σοσιαλιστής που ηγείται του Δημαρχείου, θα χρησιμοποιήσει τουλάχιστον τρία διαφορετικά αντίτυπα του ιερού βιβλίου του Ισλάμ για τον όρκο κατά τη διάρκεια των ιδιωτικών και δημόσιων τελετών του την Πρωτοχρονιά, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός του.

Ο πολιτικός της άκρας αριστεράς αναμένεται να χρησιμοποιήσει το Κοράνι του παππού του και ένα που ανήκε στον συγγραφέα και ιστορικό Arturo Schomburg, δανεισμένο από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης, κατά τη διάρκεια μιας ιδιωτικής τελετής τα μεσάνυχτα στο εγκαταλελειμμένο σταθμό του Old City Hall.

Κατά τη διάρκεια του δημόσιου όρκου του έξω από το Δημαρχείο, θα χρησιμοποιήσει ξανά το Κοράνι του παππού του και τουλάχιστον ένα άλλο οικογενειακό αντίτυπο, όπως πρώτα ανέφεραν οι New York Times και επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του.

