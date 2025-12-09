Ζόχραν Μαμντάνι: Αφήνει το μικρό του διαμέρισμα στην Αστόρια για να ζήσει στο δημαρχιακό μέγαρο

Ο Ζόχραν Μαμντάνι θα ζήσει στην ιστορική έπαυλη Γκρέισι ως δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Ζόχραν Μαμντάνι: Αφήνει το μικρό του διαμέρισμα στην Αστόρια για να ζήσει στο δημαρχιακό μέγαρο

H έπαυλη Γκρέισι, κατοικία των δημάρχων της Νέας Υόρκης

AP
Ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, θα ζήσει στην έπαυλη του Μανχάταν, την οποία οι προκάτοχοί του αποκαλούσαν σπίτι τους, αφήνοντας πίσω του ένα διαμέρισμα με σταθερό ενοίκιο, το οποίο έγινε αντικείμενο έντονης συζήτησης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.

Η έπαυλη Γκρέισι, η οποία χρονολογείται από το 1799, έχει χρησιμεύσει ως κατοικία για τους περισσότερους δημάρχους της Νέας Υόρκης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά ο Μαμντάνι, για τον οποίο η οικονομικά προσιτή στέγαση αποτελεί κεντρικό ζήτημα, δεν είχε προαναγγείλει ότι θα ζήσει στο επίσημο δημαρχιακό μέγαρο αμέσως μετά τη νίκη του τον Νοέμβριο.

«Αυτή η απόφαση οφείλεται στην ασφάλεια της οικογένειάς μας και στη σημασία του να αφιερώσω όλη μου την προσοχή στην εφαρμογή της ατζέντας για την προσιτή τιμή, την οποία ψήφισαν οι Νεοϋορκέζοι», δήλωσε χθες (8/12). Ζει στη γειτονιά Αστόρια στο δήμο του Κουίνς. Η περιοχή, όπου ζουν πολλές οικογένειες της μεσαίας τάξης, φημίζεται για την πληθώρα κοινοτήτων μεταναστών και την παγκόσμια κουζίνα της.

1762323348601-887277100-mamdani.jpg

Ο Ζoχράν Μαμντάνι

AP

«Προς την Αστόρια: σας ευχαριστούμε που μας δείξατε τα καλύτερα της Νέας Υόρκης», ανέφερε η δήλωση του Μαμντάνι. «Ενώ μπορεί να μην ζω πλέον στην Αστόρια, η Αστόρια θα ζει πάντα μέσα μου και στη δουλειά που κάνω». Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Μαμντάνι συνέδεσε το βασικό του πρόγραμμα - πάγωμα του ενοικίου - με τη δική του στεγαστική κατάσταση.

Αλλά οι αντίπαλοί του, κυρίως ο πρώην κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, επέκριναν τον Μαμντάνι επειδή κατείχε το διαμέρισμα παρόλο που προερχόταν από μια διάσημη οικογένεια. Η μητέρα του είναι η σκηνοθέτης Μίρα Ναΐρ και ο πατέρας του, Μαχμούντ Μαμντάνι, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια.

Δεν είχαν επιλέξει όλοι οι δήμαρχοι να ζήσουν στην περίφημη Gracie Mansion. Ο Μάικλ Μπλούμπεργκ, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και ιδρυτής της ομώνυμης χρηματοοικονομικής και μιντιακής εταιρείας, επέλεξε να ζήσει στην ιδιόκτητη κατοικία του στην περιοχή Upper East Side του Μανχάταν κατά τις τρείς θητείες του, οι οποίες έληξαν το 2012.

Ο Μπλούμπεργκ δήλωσε ότι πίστευε ότι το Gracie Mansion θα έπρεπε να είναι ένας χώρος για δημόσιες εκδηλώσεις της πόλης και πίεσε για μια εκτεταμένη ανακαίνιση του παλαιού ακινήτου. Όταν ο Μαμντάνι μετακομίσει, κάποια στιγμή κοντά στην ορκωμοσία του την 1η Ιανουαρίου, θα βρεθεί σε ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό από το ταπεινό του σπίτι στην Αστόρια.

Με το χρώμα της ώχρας, τα πράσινα παντζούρια και τα λευκά κιγκλιδώματα, το Gracie Mansion είναι ένα σπίτι που θυμίζει...γαμήλια τούρτα με θέα στον ποταμό East River. Στο εσωτερικό, ο κάτω όροφος του αρχοντικού σε στιλ Federal είναι διακοσμημένος στο πνεύμα της αρχικής εποχής του σπιτιού. Το συγκρότημα, το οποίο φέρεται να διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια, διαθέτει επίσης ενισχυμένη ασφάλεια για την προστασία του δημάρχου και της οικογένειάς του.

Election 2025 Mayor New York

O Ζόχραν Μαμντάνι με τη σύζυγό του

AP

Μερικοί κάτοικοι ισχυρίστηκαν ότι η έπαυλη Gracie ήταν κατά κάποιο τρόπο στοιχειωμένο. Η Σιρλέιν ΜακΚρέι σύζυγος του πρώην δημάρχου Μπιλ ντε Μπλάζιο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι πόρτες περιστασιακά άνοιγαν και έκλειναν μόνες τους, και τα πατώματα έτριζαν ανατριχιαστικά. Ο απερχόμενος δήμαρχος Έρικ Άνταμς ήταν πιο σίγουρος. «Δεν με νοιάζει τι λέει ο καθένας», δήλωσε το 2022. «Υπάρχουν φαντάσματα εκεί μέσα, φίλε».

Το τρέχον διαμέρισμα του Mamdani έχει σταθερό ενοίκιο, που σημαίνει ότι η πόλη θέτει όρια στο πόσο μπορούν οι ιδιοκτήτες να αυξήσουν το ενοίκιο κάθε χρόνο. Οι Νεοϋορκέζοι θεωρούν αυτά τα διαμερίσματα πολύτιμες πηγές βοήθειας, καθώς το κόστος στέγασης ξεπερνά αυτό που πολλοί μπορούν να αντέξουν οικονομικά.

Τα αρχεία έδειξαν ότι ο Μαμντάνι πλήρωνε περίπου 2.300 δολάρια κάθε μήνα για το διαμέρισμά του. Σύμφωνα με την πλατφόρμα ακινήτων Zillow, το μέσο ενοίκιο για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στη Νέα Υόρκη είναι 3.500 δολάρια το μήνα.

