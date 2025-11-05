«Μαζί γράψαμε ιστορία»: Ο Ζοράν Μαμντάνι χαιρετίζει την «ιστορική» νίκη του

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης σηκώνει τα μανίκια έτοιμος για δουλειά 

Newsbomb

«Μαζί γράψαμε ιστορία»: Ο Ζοράν Μαμντάνι χαιρετίζει την «ιστορική» νίκη του

O Ζόραν Μαμντάνι, νέος Δήμαρχος της Νέας Υόρκης 

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Σας ευχαριστώ, Νέα Υόρκη. Μαζί γράψαμε ιστορία. Τώρα ας πιάσουμε δουλειά», έγραψε ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Ζοράν Μαμντάνι στο X, σε μια από τις πρώτες αντιδράσεις μετά την ιστορική νίκη που τον έκανε τον πρώτο μουσουλμάνο και νεότερο δήμαρχο της πόλης σε περισσότερο από έναν αιώνα.

Ποιος είναι ο Ζόραν Μαμντάνι

Γεννημένος στην Καμπάλα της Ουγκάντα, ο Μαμντάνι μετακόμισε στη Νέα Υόρκη με την οικογένειά του σε ηλικία επτά ετών. Φοίτησε στο Λύκειο Επιστημών του Μπρονξ και αργότερα απέκτησε πτυχίο στις Αφρικανικές Σπουδές από το Κολλέγιο Μπόουντοιν, όπου συνίδρυσε το πανεπιστημιακό παράρτημα των Φοιτητών για τη Δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη.

Προοδευτικός εκπρόσωπος της γενιάς των millenial μιλάει για τις ρίζες του σε μια ποικιλόμορφη πόλη. Είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο καμπάνιας εξ ολοκλήρου στα Ουρντού και έχει λάβει μέρος σε ταινίες του Bollywood. Σε ένα άλλο βίντεο εμφανίστηκε να μιλάει ισπανικά. Ο Μαμντάνι και η σύζυγός του, η 27χρονη καλλιτέχνης από τη Συρία Ράμα Ντουβάτζι, με έδρα το Μπρούκλιν, γνωρίστηκαν στην εφαρμογή γνωριμιών Hinge.

Η μητέρα του, Μίρα Ναΐρ, είναι διάσημη σκηνοθέτης και ο πατέρας του, καθηγητής Μαχμούντ Μαμντάνι, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Και οι δύο γονείς του είναι απόφοιτοι του Χάρβαρντ. Ο Μαμντάνι παρουσιάστηκε ως υποψήφιος του λαού. «Καθώς η ζωή έπαιρνε τις αναπόφευκτες στροφές της, με παρακάμψεις στον κινηματογράφο, τη ραπ και τη συγγραφή», αναφέρει το προφίλ του στη βουλή της πολιτείας, «ήταν πάντα η κινητοποίηση που διασφάλιζε ότι τα γεγονότα του κόσμου μας δεν θα με οδηγούσαν στην απελπισία, αλλά στη δράση».

Zohran Mamdani

Πριν εισέλθει στην πολιτική, εργάστηκε ως σύμβουλος στέγασης, βοηθώντας ιδιοκτήτες σπιτιών χαμηλού εισοδήματος στο Κουίνς να καταπολεμήσουν την πιθανότητα έξωσης. Έχει επίσης κάνει την μουσουλμανική του πίστη ορατό μέρος της προεκλογικής του εκστρατείας. Επισκεπτόταν τακτικά τζαμιά και κυκλοφόρησε ένα βίντεο εκστρατείας στα Ουρντού σχετικά με την κρίση κόστους ζωής της πόλης. «Γνωρίζουμε ότι το να εκφράζεσαι δημόσια ως Μουσουλμάνος σημαίνει επίσης να θυσιάζεις την ασφάλεια που μερικές φορές μπορούμε να βρούμε στις σκιές», είπε σε μια συγκέντρωση την άνοιξη.

Η ισχυρή υποστήριξη του Μαμντάνι προς τους Παλαιστίνιους και η έντονη κριτική του προς το Ισραήλ ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες του μεγαλύτερου μέρους του Δημοκρατικού κατεστημένου. Ο βουλευτής κατέθεσε νομοσχέδιο για τον τερματισμό του καθεστώτος απαλλαγής από φόρους των φιλανθρωπικών οργανώσεων της Νέας Υόρκης που έχουν δεσμούς με ισραηλινούς οικισμούς, οι οποίοι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει επίσης δηλώσει ότι θεωρεί πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, ότι είναι ένα κράτος απαρτχάιντ και ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πρέπει να συλληφθεί. Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες για γενοκτονία και απαρτχάιντ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:17ΚΟΣΜΟΣ

Omid Sarlak: Ο νέος «μάρτυρας» των αντιφρονούντων στο Ιράν - Βρέθηκε «γαζωμένος» από σφαίρες και οι αρχές μιλούν για «αυτοκτονία» - Υποστηρικτής του Σάχη, είχε κάψει φωτογραφία του Χαμενεί στο Instagram

21:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για βιβλίο Τσίπρα: Είναι ιστορικό αποτύπωμα ή μυθιστόρημα;

21:04WHAT THE FACT

Το μυστήριο της πράσινης μούμιας της Ιταλίας λύθηκε - Το 12χρονο αγόρι σε φέρετρο 300 ετών

21:03ΥΓΕΙΑ

Αυτό είναι το φυσικό ρόφημα με 3 υλικά που ανακουφίζει άμεσα τον πονόλαιμο

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Προσποιούνταν τους αστυνομικούς και λήστευαν ανήλικους σε Αθήνα και Πειραιά - Παρόμοιο περιστατικό στο Χαλάνδρι είχε αποκαλύψει το newsbomb

20:46ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός AKTOR

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτικό τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Κηφισίας: Έκανε παράνομα αναστροφή και συγκρούστηκε με μηχανή - Εκσφενδονίστηκε ο οδηγός

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Νέα εισαγγελική έρευνα κατά του προέδρου του CHP Οζγκιούρ Οζέλ για «προσβολή» Ερντογάν

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βίντεο που δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου Φανούρη να πυροβολεί - Τι είπαν στις απολογίες τους τα τρία αδέλφια που παραδόθηκαν

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλικό «λουκέτο» στο διαδικτυακό κατάστημα της Shein - Με ουρές και αστυνομία τα εγκαίνια του πρώτου φυσικού καταστήματος στο Παρίσι

20:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP250: Αποκλεισμός για τα αδέρφια Σακελλαρίδη

20:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτή είναι η δωδεκάδα του Αταμάν

20:23ΚΟΣΜΟΣ

«Μαζί γράψαμε ιστορία»: Ο Ζοράν Μαμντάνι χαιρετίζει την «ιστορική» νίκη του ως δήμαρχος της Νέας Υόρκης

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τους υπουργούς Εσωτερικών και Ενέργειας των ΗΠΑ, παρουσία Γκίλφοϊλ - Στρατηγικές οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και η συνεργασία στην ενέργεια

20:14LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη μητέρα της στο γήπεδο

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Η γυναίκα που σκότωσε τα πρώην πεθερικά της με ένα πιάτο «δολοφονικά μανιτάρια» ζητά αναθεώρηση των ισοβίων

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Associated Press για Γκίλφοϊλ: Συμπίπτει με τις προσπάθειες των ΗΠΑ να ενισχύσουν την εξαγωγή LNG στην Ευρώπη μέσω Ελλάδος

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Νέα βίντεο καταγράφουν τη δραματική συντριβή αεροσκάφους - 9 οι νεκροί

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιερέας ξεκίνησε να περπατά από το Ιλινόις προς τη Νέα Υόρκη για τα δικαιώματα των μεταναστών

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Πόρτο Ράφτη: Σοβάδες έπεσαν στα κεφάλια μαθητών - Τραυματίστηκαν δύο ανήλικοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:38ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βίντεο που δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου Φανούρη να πυροβολεί - Τι είπαν στις απολογίες τους τα τρία αδέλφια που παραδόθηκαν

10:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό ξεκίνημα χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα λόγω σπάνιας πρώιμης στρατοσφαιρικής θέρμανσης

20:46ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός AKTOR

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτικό τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Κηφισίας: Έκανε παράνομα αναστροφή και συγκρούστηκε με μηχανή - Εκσφενδονίστηκε ο οδηγός

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

14:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγαλμένο από παλιούς Νοέμβριους το επόμενο Σαββατοκύριακο - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Δεν κάνουμε εμείς τέτοια πράγματα» λέει στο Newsbomb η μητέρα τεσσάρων συλληφθέντων και προσθέτει «ζούμε με φόβο, θέλουμε να τελειώσει όλο αυτό»

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Νωρίτερα οι πληρωμές των επιδομάτων - Αυξάνεται το δώρο για τους ανέργους

17:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μποναμάς» με 4 μέτρα: Ενίσχυση εισοδήματος 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων με 1,3 δισ. ευρώ το επόμενο δίμηνο

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοσή του - Τα βήματα

11:42ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η ευρωπαϊκή οδηγία που υποχρεώνει για παροχή υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια

18:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς θα καταλάβεις αν το βίντεο που βλέπεις είναι AI

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακές εικόνες πάνω από το Αιγαίο: Ισραηλινά ιπτάμενα τάνκερ ανεφοδιάζουν ελληνικά μαχητικά - Ποιοι είναι οι «Γίγαντες της Ερήμου»

21:03ΥΓΕΙΑ

Αυτό είναι το φυσικό ρόφημα με 3 υλικά που ανακουφίζει άμεσα τον πονόλαιμο

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραχάλιος για «ΚΥΜΑ»: Η Καρυστιανού «με φώναξε να οργανώσουμε ένα κίνημα που θα φέρει την κάθαρση»

19:13LIFESTYLE

Βασίλισσα Λετίθια: Η λαμπερή εμφάνιση με τιάρα στα μαλλιά που θύμισε Κέιτ Μίντλετον

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός ορίων: Η Φινλανδή υπουργός Εξωτερικών «δείχνει» την Οθωμανική αυτοκρατορία ως «αντίπαλο δέος» της Ρωσίας - Τι είπε στον Φιντάν που «φούσκωνε από υπερηφάνεια»

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλο μπλακ άουτ στα Κάτω Πατήσια – Στο απόλυτο σκοτάδι οι δρόμοι

20:14LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη μητέρα της στο γήπεδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ