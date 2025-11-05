«Μαζί γράψαμε ιστορία»: Ο Ζοράν Μαμντάνι χαιρετίζει την «ιστορική» νίκη του

«Σας ευχαριστώ, Νέα Υόρκη. Μαζί γράψαμε ιστορία. Τώρα ας πιάσουμε δουλειά», έγραψε ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Ζοράν Μαμντάνι στο X, σε μια από τις πρώτες αντιδράσεις μετά την ιστορική νίκη που τον έκανε τον πρώτο μουσουλμάνο και νεότερο δήμαρχο της πόλης σε περισσότερο από έναν αιώνα.

Now let’s get to work. https://t.co/G7F2sbda74 pic.twitter.com/GQABMqJHgn — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) November 5, 2025

Ποιος είναι ο Ζόραν Μαμντάνι

Γεννημένος στην Καμπάλα της Ουγκάντα, ο Μαμντάνι μετακόμισε στη Νέα Υόρκη με την οικογένειά του σε ηλικία επτά ετών. Φοίτησε στο Λύκειο Επιστημών του Μπρονξ και αργότερα απέκτησε πτυχίο στις Αφρικανικές Σπουδές από το Κολλέγιο Μπόουντοιν, όπου συνίδρυσε το πανεπιστημιακό παράρτημα των Φοιτητών για τη Δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη.

Προοδευτικός εκπρόσωπος της γενιάς των millenial μιλάει για τις ρίζες του σε μια ποικιλόμορφη πόλη. Είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο καμπάνιας εξ ολοκλήρου στα Ουρντού και έχει λάβει μέρος σε ταινίες του Bollywood. Σε ένα άλλο βίντεο εμφανίστηκε να μιλάει ισπανικά. Ο Μαμντάνι και η σύζυγός του, η 27χρονη καλλιτέχνης από τη Συρία Ράμα Ντουβάτζι, με έδρα το Μπρούκλιν, γνωρίστηκαν στην εφαρμογή γνωριμιών Hinge.

Η μητέρα του, Μίρα Ναΐρ, είναι διάσημη σκηνοθέτης και ο πατέρας του, καθηγητής Μαχμούντ Μαμντάνι, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Και οι δύο γονείς του είναι απόφοιτοι του Χάρβαρντ. Ο Μαμντάνι παρουσιάστηκε ως υποψήφιος του λαού. «Καθώς η ζωή έπαιρνε τις αναπόφευκτες στροφές της, με παρακάμψεις στον κινηματογράφο, τη ραπ και τη συγγραφή», αναφέρει το προφίλ του στη βουλή της πολιτείας, «ήταν πάντα η κινητοποίηση που διασφάλιζε ότι τα γεγονότα του κόσμου μας δεν θα με οδηγούσαν στην απελπισία, αλλά στη δράση».

Πριν εισέλθει στην πολιτική, εργάστηκε ως σύμβουλος στέγασης, βοηθώντας ιδιοκτήτες σπιτιών χαμηλού εισοδήματος στο Κουίνς να καταπολεμήσουν την πιθανότητα έξωσης. Έχει επίσης κάνει την μουσουλμανική του πίστη ορατό μέρος της προεκλογικής του εκστρατείας. Επισκεπτόταν τακτικά τζαμιά και κυκλοφόρησε ένα βίντεο εκστρατείας στα Ουρντού σχετικά με την κρίση κόστους ζωής της πόλης. «Γνωρίζουμε ότι το να εκφράζεσαι δημόσια ως Μουσουλμάνος σημαίνει επίσης να θυσιάζεις την ασφάλεια που μερικές φορές μπορούμε να βρούμε στις σκιές», είπε σε μια συγκέντρωση την άνοιξη.

Η ισχυρή υποστήριξη του Μαμντάνι προς τους Παλαιστίνιους και η έντονη κριτική του προς το Ισραήλ ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες του μεγαλύτερου μέρους του Δημοκρατικού κατεστημένου. Ο βουλευτής κατέθεσε νομοσχέδιο για τον τερματισμό του καθεστώτος απαλλαγής από φόρους των φιλανθρωπικών οργανώσεων της Νέας Υόρκης που έχουν δεσμούς με ισραηλινούς οικισμούς, οι οποίοι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει επίσης δηλώσει ότι θεωρεί πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, ότι είναι ένα κράτος απαρτχάιντ και ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πρέπει να συλληφθεί. Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες για γενοκτονία και απαρτχάιντ.

